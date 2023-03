Nuovi alloggi popolari, oltre 200mila euro dal municipio

Per i nuovi alloggi popolari al civico 30 di via Ponte Romano a Faenza, si è resa necessaria una contribuzione aggiuntiva a carico del Comune pari a 217mila euro. Complessivamente quindi l’opera, che prevede la demolizione e la ricostruzione ex novo di una palazzina che oggi ospita otto unità immobiliari, ammonterà a un milione e 300mila euro. Si tratta in particolare "di un intervento finanziato con fondi Pnrr, tramite il fondo complementare della Regione – spiega l’assessore al Welfare, Davide Agresti –, che prevede la riqualificazione sismica ed energetica di un immobile destinato ad alloggi popolari". Negli anni scorsi infatti furono interessati dai lavori le palazzine di via Ponte Romano al civico 28 (2018) e al civico 29 (2020): "L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione delle unità abitative – prosegue Agresti –, sono interventi fotocopia. La palazzina al civico 28 è stata già demolita e interamente ricostruita, mentre l’opera del civico 29 è in essere nel senso che è stato demolito il palazzo e contiamo nel giro di qualche mese di assegnare i lavori per la costruzione". Il condominio 28 infatti vide la costruzione di sei alloggi di circa 60 metri quadrati ciascuna con due camere da letto, soggiorno con angolo cottura e servizi. Al piano interrato il condominio presenta cantine e vani servizio, oltre a pannelli fotovoltaici sul tetto. Lo stesso sarà per la palazzina del civico 29 per la quale devono ancora essere assegnati i lavori, nonchè per la demolizione e costruzione degli alloggi del civico 30.

Quest’ultimo lavoro vedrà "la realizzazione di otto unità immobiliari, le stesse che adesso ospita quella palazzina – evidenzia l’assessore –, trilocali di circa 100 metri quadri ciascuna". Degli 8 appartamenti, fino a dicembre, 6 erano occupati e la municipalità ha trovato una soluzione alternativa per cinque famiglie che erano inserite nelle graduatorie; "una famiglia invece ci riferiscono che sia ricorsa al mercato privato, in ogni caso è previsto un contributo, quindi un sostegno da parte del Comune". I lavori dovrebbero terminare entro il 2026. "Quando si concluderanno – spiega Davide Agresti –, le persone che vi abitavano potranno scegliere se restare nell’appartamento di cui stanno usufruendo in soluzione alternativa o rientrare nei loro alloggi riqualificati".