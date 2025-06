Nuovi ascensori e marciapiedi. Restyling in stazione a Lugo

Un impegno importante di Rete Ferroviaria Italiana, del Gruppo FS Italiane per rendere più accessibile, gradevole e funzionale la stazione di Lugo. L’investimento complessivo è di oltre sette milioni di euro e ha l’obiettivo di riqualificare fabbricato viaggiatori e pure le aree esterne.

I lavori di Rfi, finalizzati a renderne più comodo l’utilizzo della stazione ferroviaria di Lugo da parte dei viaggiatori, sono già cominciati.

Attualmente le attività sono in corso sul marciapiede del binario uno, che verrà innalzato (altezza di 55 centimetri come da standard europeo) per facilitare l’entrata e l’uscita dai treni. Un’attività analoga sarà poi effettuata sul marciapiede del binario tre. Le pensiline di entrambe le banchine saranno oggetto di restyling e saranno installati nuovi ascensori in sostituzione delle attuali più strette piattaforme elevatrici.

Anche il marciapiede del binario due, già innalzato, sarà oggetto di interventi: oltre all’installazione di un nuovo ascensore, verrà rinnovata la pavimentazione e allungata la pensilina.

Al termine degli interventi sulle banchine in programma per inizio 2026, compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, verranno avviati i lavori di restyling anche del sottopasso ciclopedonale.

Seguirà poi la seconda fase dei lavori che prevede la riqualificazione del fabbricato viaggiatori e quella delle aree esterne della stazione ferroviaria, oltre all’inserimento di una velostazione per muoversi su due ruote.

Un investimento importante, dunque, per fare diventare la stazione ferroviaria di Lugo un punto di riferimento nel territorio, e renderla accessibile, gradevole e funzionale oltre che all’avanguardia.