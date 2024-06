Nuovi attrezzi e materiali per ripristinare la Salina

Sono state avviate dal Comune di Cervia le procedure per la fornitura di attrezzi e materiali per ripristinare impianti e macchinari per il mantenimento dell’ecosistema Saline di Cervia e per la produzione del sale a seguito dell’alluvione del mese di maggio 2023. Dopo un anno, infatti, la situazione sta lentamente migliorando e la speranza è che la raccolta del sale nella stagione 2024 premi gli sforzi fatti. Intanto sono state affidate le forniture di alcuni attrezzi: elettropompa, idropulitrice, trattore agricolo e trincia laterale, motore ed elettropompe per raccolta e confezionamento del sale, 2 linee di confezionamento, tagliaerba e decespugliatore. Inoltre è stato validato e approvato il progetto di lavori dedicati al ripristino del piazzale di lavoro dello stabilimento salina di Cervia e relativa rete scolante per un importo di 400mila euro. A seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023, la Salina di Cervia ha subìto ingenti danni sia alle strutture che agli impianti utilizzati per la raccolta del sale e un notevole pregiudizio dell’ecosistema ambientale a causa dello sversamento di sostanze inquinanti nelle aree di pertinenza. La devastazione si è abbattuta anche sui mezzi operativi, i macchinari, le attrezzature e i fabbricati, impedendo così di fatto di poter procedere alla campagna salifera 2023. La stima dei danni supera i 7 milioni di euro. A 702mila euro ammonta invece la perdita di esercizio 2023. Il bilancio consuntivo 2023 della Salina, per la prima volta dal 2009, si è chiuso in negativo a causa proprio dell’alluvione.

La Salina era stata completamente sommersa a causa della rottura di un argine del fiume Savio a Castiglione di Cervia e una volta richiusa l’ampia falla l’acqua era rimasta oltre 40 giorni. La struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, ha inserito la Salina come priorità e ha messo a disposizione le risorse, per 4,9 milioni, integrabili con altre, per far fronte ai danni.

Ilaria Bedeschi