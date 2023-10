Nuovi campi allestiti in Fiera per gli allenamenti della Pallavolo Faenza

La Pallavolo Faenza sbarca in Fiera. Da lunedì sono iniziati gli allenamenti nel nuovo campo allestito all’interno del Padiglione B della Fiera, che ospiterà l’attività del Cas (Centro avviamento allo sport) del settore giovanile faentino: una grande opportunità concessa dall’amministrazione comunale viste le problematiche riguardanti gli impianti sportivi faentini, nate dopo l’alluvione dello scorso maggio. I campi, costruiti nello scorso fine settimana, sono certificati per il volley e sono di materiale plastico riciclato al 98%, non avendo nulla da invidiare ai migliori campi delle altre palestre.

"Siamo davvero soddisfatti di poter dare l’opportunità ai nostri giovani tesserati di allenarsi in questa nuova struttura – è il commento del vicepresidente della società Daniele Ferrari – e siamo contenti che questo campo rientri nel progetto ‘plastic no more’, una tematica ambientale a cui noi siamo da sempre molto sensibili, portando avanti l’iniziativa ‘Eco Volley 2.0’ che ha riscosso un enorme successo".