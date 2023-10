Nuovi canestri per il campo da basket. È stato alluvionato due volte

È finito sott’acqua due volte a maggio. Ma ora il campo da pallacanestro di via Silvio Pellico, nel quartiere in Borgo alluvionato due volte, torna a nuova vita. Gestito dalla scuola Basket Faenza, ha subìto tanti danni: dalla pavimentazione ai sei canestri indispensabili per gli allenamenti dei tanti bambini che frequentano la struttura, così come per il giardino e gli spogliatoi. Dopo un grosso lavoro del gestore dell’area, con il supporto dell’amministrazione comunale e grazie al contributo del Comitato Faventia 3.0, è stato possibile acquistare le strutture necessarie per ospitare i nuovi canestri e predisporre le opere per riprendere le attività.

Ieri pomeriggio, durante una breve cerimonia, la nuova attrezzatura è stata inaugurata con una maratona di partite di basket e giochi.