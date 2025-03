Nuovi cantieri a Brisighella, Casola Valsenio e Riolo

La Regione ha approvato il secondo stralcio da 16,5 milioni di euro del Piano per interventi urgenti da realizzare nei territori danneggiati dalle intense precipitazioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nei giorni tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023. Le opere appena approvate rientrano nella programmazione dei lavori necessari per risolvere le criticità causate dal maltempo che aveva interessato diverse province. "Questo stralcio completa e il Piano degli interventi urgenti per i danni dell’ondata di maltempo dell’autunno 2023, per il quale la Regione aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza " ha evidenziato la sottosegretaria alla Presidenza Manuela Rontini. Nel comune di Brisighella, a San Cassiano, è in programma il rifacimento delle barriere di sicurezza a bordo ponte in via Ginepri (30mila euro) e quelle di via Oriola a Marzeno (30mila euro). A Casola Valsenio sono finanziati sei interventi. Quattro prevedono il ripristino di strade tramite movimentazione terra in via Cestina (30mila euro), via Chiesuola (45mila euro), via Cerro (40mila euro) e via Sommorio (10mila euro). In località Baffaldi sarà invece ripristinata la carreggiata lungo la Strada provinciale 306R Casolana al km 22+700 a seguito di evento franoso (31mila euro). Infine, a Riolo Terme sono programmati lavori sulla strada in via Isola all’altezza del ponte Bailey (50mila euro).