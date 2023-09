Nuovi comandanti di compagnia

Due nuovi ufficiali al Comando provinciale di Ravenna. Presso le Compagnie carabinieri di Ravenna e Cervia–Milano Marittima, accolti dal colonnello Marco De Donno (al centro nella foto), sono stati avvicendati i relativi comandanti. A Ravenna è giunto il maggiore Marco Prosperi (a sinistra) che ha sostituito il maggiore Rolando Tommasini, mentre a Cervia–Milano Marittima il capitano Umberto Cerracchio (a destra) ha dato il cambio al capitano Michele Fiorenzo Dileo. Il maggiore Prosperi, classe 1974, di origini romane, laureato in Giurisprudenza e Scienze Motorie, proviene da analoga esperienza presso la Compagnia di Sant’Agata di Militello (Messina) e in precedenza ha ricoperto incarichi in Reparti a vocazione investigativa, tra cui le Sezioni anticrimine di Padova, Roma e Gioia Tauro.

Il capitano Cerracchio, classe 1991, di origini milanesi, al termine del corso di formazione per gli ufficiali, è stato destinato alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria come comandante di plotone. Poi ha retto il comando del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce e del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Parioli.