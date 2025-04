Nuovi fondi per la palestra tempio della lotta

A Faenza si continuerà a lottare: la Regione Emilia Romagna ha infatti destinato alla palestra Lucchesi, tempio italiano della lotta greco-romana, un finanziamento da 550mila euro proveniente dalle donazioni a firma di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di uno dei quattro progetti verso cui la Regione ha deciso di indirizzare i fondi di quel blocco di donazioni, insieme ad altri tre canali rivolti invece a realtà con sede a Budrio, Pianoro e Tredozio (nel comune appenninico saranno utilizzati per la locale casa di riposo).

Il finanziamento verrà destinato soprattutto per l’acquisto di nuove attrezzature, spiegano da Palazzo Manfredi (il Comune è proprietario della palestra), particolarmente costose in virtù della specializzazione delle discipline praticamente qui dentro, a partire appunto dalla grecoromana per arrivare alla lotta libera e al judo. La palestra, sita in via Cimatti, nel punto esatto in cui il Lamone raggiunge la sua massima pericolosità per la città, è stata allagata – e in un caso sommersa – già tre volte: due nel maggio 2023, e una nel settembre 2024. È il sito di proprietà pubblica più critico insieme alla scuola per l’infanzia Il Girasole, posta al parco Calamelli: per entrambi la direzione sembra essere quella di confermare l’attuale sede, nel tentativo di non fare del Borgo e della ‘Bassa Italia’ due quartieri fantasma, spettro che secondo Palazzo Manfredi non tarderebbe a prendere forma se per primo il Comune fuggisse dalle due aree.

L’auspicio è che via Cimatti possa vedere pronta in tempi ragionevoli l’area di regimazione per le acque del Marzeno, in via di realizzazione tra quest’ultima direttrice e via San Martino. I fondi arrivati dalla Regione attraverso le donazioni costituiscono una prima boccata d’ossigeno per la palestra dopo l’alluvione del settembre 2024, che invase il tatami, gli spogliatoi e le altre sale nuovamente con un metro di acqua, devastando gli interni. "Un danno per il quale ancora non si era visto nessun rimborso", evidenzia il vicesindaco Andrea Fabbri.

La palestra della greco-romana è la casa del Club Atletico Faenza Lotta, società sportiva plurimedagliata a livello olimpico e mondiale, fra la eredi dell’originario Club Atletico fondato a Faenza oltre un secolo fa: alcune di queste portano ancora il nome di Club Atletico – è il caso del tennis o della ginnastica, che hanno sede rispettivamente in via Medaglie d’Oro e in via Ricci Curbastro – altri si sono evoluti negli anni per diventare le attuali Atletica 85 e Faenza Calcio, ma l’origine è la stessa.

Filippo Donati