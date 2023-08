Nuovi giochi, arredi e opere d’arte nel parco di piazza San Francesco

La statua di Evangelista Torricelli troneggia imponente al centro del parchetto di Piazza San Francesco. Quell’area verde, che negli ultimi anni era stata teatro di piccoli episodi di criminalità, vandalismi e imbrattamenti è stata riqualificata, e tornerà fruibile da bimbi e adulti nei prossimi giorni. L’inaugurazione è infatti prevista sabato alle 18.

Ieri, alla presenza del sindaco di Faenza Massimo Isola, dell’assessore con delega alle aree verdi e alla sicurezza Massimo Bosi e ai rappresentanti di alcune associazioni sono stati presentati gli interventi che hanno interessato il giardinetto pubblico. Il parco giochi, che sarà intitolato all’indimenticato imprenditore e ideatore e creatore di eventi Valter Dal Pane (morto nel 2012), appare rinnovato e presenta nuovi arredi, una fontanella, lo scivolo, le altalene e alcuni percorsi in legno. A pochi metri di distanza sono state collocate le cinque sculture, sempre in legno, realizzate da Giorgio Palli. Si tratta della ‘baby band’, opera raffigurante cinque bambini intenti a suonare gli strumenti musicali: "Ci sono il cantante, il bassista, il batterista, il chitarrista e il sassofonista – ha evidenziato Palli – . Avevo timore di non riuscire a finire l’opera in tempo ma anziché due anni ho impiegato solo cinque mesi e mezzo per realizzarla". Un nome, ‘Baby Band’, azzeccato secondo l’assessore Bosi, che ha rimarcato: "Tenevamo molto a dare una nuova vita a quest’area verde che in passato era stata oggetto di episodi di microcriminalità".

Da qui l’esigenza di mettere mano al parchetto "per un tema di decoro urbano e di sicurezza" come ha ribadito il sindaco Isola. Il giardino Torricelli infatti è sempre stato un punto di riferimento per quella zona della città. Lo ha confermato Sara Stampa, insegnante della vicina scuola elementare Pirazzini ieri presente "Per noi questo parco è un luogo del cuore", nonchè i rappresentanti del Distretto A i quali si sono detti orgogliosi per l’intitolazione dell’area giochi a Valter Dal Pane: "Era da anni che cercavamo un luogo fisico all’interno del ‘Distretto’ per ricordare in modo permanente Valter - ha confermato Gian Maria Manuzzi -, e il parco giochi ci è sembrata una bella idea. E’ significativa anche la vicinanza con le scuole Pirazzini perché Valter tra i numerosi impegni a cui aveva dedicato tempo, era stato anche rappresentante di classe".

L’inaugurazione si sarebbe dovuta tenere a maggio scorso, ma a causa dell’alluvione i tempi si sono dilatati, e si è reso necessario un ulteriore lavoro di pulizia. L’inaugurazione del nuovo parco nelle idee degli amministratori costituirà quindi anche un segnale di ripartenza tangibile per Corso Garibaldi che oggi si presenta ancora molto ferito, e impoverito di attività commerciali.