Nuovi giochi nei parchi e nelle scuole comunali: "Grazie all’aiuto di Coop dopo l’alluvione"

Nuovi giochi al parco dei Giusti di Bagnacavallo, in quello di via Ungaretti di Villanova e nelle scuole del comune. Sono in corso in questi giorni le opere di installazione dopo che quelli vecchi sono stati danneggiati dall’alluvione del maggio 2023.

I ripristini sono stati resi possibili grazie alla donazione di circa 48mila euro da parte di Coop, che già a maggio 2023 aveva avviato una raccolta tra soci, dipendenti, consumatori e fornitori da destinare anche ai parchi pubblici "quali luoghi indispensabili per lo sviluppo della socialità, in particolare per le fasce di popolazione più anziana e per i bambini".

"Come Amministrazione ci teniamo davvero a ringraziare Coop – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Ravagli – per la generosità e la sensibilità che ha dimostrato per il nostro territorio, che in questi ultimi anni sta vivendo momenti molto difficili. Tra i tanti danni che il comune di Bagnacavallo ha registrato a seguito delle alluvioni ci sono stati anche quelli ai parchi pubblici. Siamo quindi molto felici che tutto il sistema Coop abbia deciso, all’inizio dello scorso anno, di sostenere anche il ripristino di parchi e aree di socialità, perché ciò significa investire sulla comunità ridando vita e vivacità a importanti luoghi di aggregazione per bambini e famiglie. Nella scelta dei giochi abbiamo voluto porre particolare attenzione al tema dell’inclusività, acquistando attrezzature ludiche fruibili da persone con disabilità, al fine di garantirne il più ampio utilizzo possibile".