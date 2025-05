Nuovi lampioni e marciapiedi per il parcheggio Giustiniano

Il percorso dei turisti in città parte, in molti casi, dal parcheggio. Che per Ravenna è il Giustiniano, l’area a pagamento alle spalle di San Vitale e di Galla Placidia. Nei giorni scorsi la ditta Cear società cooperativa si è aggiudicata un progetto da 655mila euro per riqualificare e rifunzionalizzare l’area, che è di proprietà della Soprintendenza, che infatti contribuisce per la quota maggiore: 600mila euro. I restanti 55mila arrivano invece dal Comune. Si prevede che per completare i lavori serviranno circa sette mesi. L’intervento comprende una riorganizzazione dei posti auto per una migliore disposizione dei parcheggi, il rifacimento e l’implementazione della segnaletica orizzontale e verticale, la creazione di un attraversamento pedonale che taglierà trasversalmente l’area, la realizzazione di marciapiedi e cordoli e la sistemazione a prato delle aree verdi perimetrali, con pozzetti per lo scolo dell’acqua piovana. Allo stesso modo le colonnine per la ricarica di auto elettriche passeranno da una a due e verrà predisposta, a livello impiantistico, l’installazione in futuro della videosorveglianza.

Uno dei capitoli più importanti del progetto riguarda poi l’aumento dei punti di illuminazione nel parcheggio: attualmente sono presenti cinque lampioni sulle mura e altri due vicino all’accesso all’area pedonale. Al termine del cantiere si aggiungeranno 21 pali dell’illuminazioni con due lampade ciascuno. L’impianto sarà anche efficiente dal punto di vista energetico e nel cuore della notte, nel momento di minore utilizzo dell’area, l’illuminazione calerà automaticamente. Si accenderà e si spegnerà, ovviamente, in base al sorgere e al tramontare del sole.

sa.ser