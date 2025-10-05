Nuovi medici di base a Castel Bolognese e Riolo. Confronto importante sull’assistenza primaria

Nella giornata di venerdì scorso il sindaco Luca Della Godenza, la vicesindaca Iris Gavagni Trombetta e la direttrice del Distretto di Faenza, Donatina Cilla, hanno incontrato i medici di base di Castel Bolognese. Durante il confronto è stato fatto il punto sulla situazione dell’assistenza primaria in città, dopo i pensionamenti che a fine giugno 2025 avevano creato una fase di criticità.

Grazie al lavoro svolto in questi mesi dall’Ausl Romagna, in collaborazione con il Distretto Sanitario di Faenza e il Comune di Castel Bolognese, la situazione è oggi in netta ripresa e l’organico si sta completando con l’arrivo di professionisti giovani e motivati.

In base ai nuovi Accordi collettivi nazionali (entrati in vigore nel 2024), erano stati pubblicati quattro posti per i territori di Castel Bolognese e Riolo Terme. A Riolo Terme è stato assegnato un medico titolare, mentre a Castel Bolognese sono stati coperti due dei tre posti disponibili: la dottoressa Viola Laghi, in servizio dal 28 luglio, e la dottoressa Maria Chiara Cantarini, entrata in servizio il 1° settembre. Due giovani professioniste che hanno scelto di mettersi al servizio della nostra comunità.

Inoltre, un terzo medico, il dottor Sergio Maria Corazza, ha accettato un incarico provvisorio ed è attivo da luglio presso la Casa della Comunità.

Dal 1° ottobre è inoltre andata in pensione la dottoressa Giuliana Tarozzi, che l’Amministrazione ha ringraziato per il prezioso lavoro svolto in tanti anni di attività a servizio della comunità castellana.

Con queste nuove forze, l’assistenza ai cittadini può contare su un organico quasi completo, che coniuga esperienza e nuove energie.

Resta una fase di transizione: la medicina di gruppo continua ad assicurare la ripetizione delle ricette croniche e il nuovo Cau (Centro di assistenza urgenza), aperto tutti i giorni per 6 ore, garantisce una prima risposta ai bisogni di minore gravità. In totale, quindi, il nucleo dei medici di medicina generale di Castel Bolognese è oggi composto da sei professionisti: Carapia, Cantarini, Cocomazzi, Asirelli, Corazza e Laghi, che operano all’interno della Casa della Comunità.

"L’arrivo di giovani medici è una buona notizia per Castel Bolognese – commentano il sindaco Della Godenza e la vicesindaca Iris Gavagni Trombetta – perché significa avere professionisti motivati, capaci di guardare al futuro e di costruire un rapporto solido con la comunità. Ringraziamo tutti i medici, nuovi e storici, per la disponibilità e l’impegno: solo insieme possiamo assicurare qualità e continuità nell’assistenza ai cittadini".