Nuovi murales a Casola: raccontano la ripresa

Ieri, in occasione della seconda serata del Festival del suono buono di Casola Valsenio, che ha rianimato il paese messo in ginocchio dalle frane, sono stati presentati i murales rappresentativi dello spirito di ripresa dei casolani dopo l’ondata di maltempo di metà maggio.

L’iniziativa è stata promossa dalla casolana Lega del suono buono, nata per fare musica in paese, che ha incaricato dell’esecuzione l’illustratore Alberto Casagrande di Milano, coadiuvato dalla decoratrice Beatrice Barros Castro. I quali hanno realizzato tre murales sfruttando le parti esterne del Centro culturale polivalente ‘Vecchi Magazzini’ di via Fondazza, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

"Il tema affidatomi prima delle frane era un altro – afferma Casagrande – ma sono stato ben contento di adeguarmi alla nuova richiesta della Lega del suono buono che voleva dare un segnale di rinascita e di ripresa della vita lasciandomi grande libertà nella scelta delle immagini e dei colori. Ho rappresentato creature anfibie, animali strani, acquatici e terrestri, volendo mettere in evidenza un senso di evoluzione, di passaggio, quale appunto sta attraversando la comunità casolana. Il significato è arricchito da altri particolari, come una creatura che suona il sax, essendo convinto che la musica rappresenta la creatività e la vitalità, la stessa che emerge dai colori vivaci dei murales".

Alberto Casagrande vive a Milano, fa l’illustratore e lavora principalmente nell’ambito editoriale e pubblicitario con uno stile influenzato dalle correnti futuriste, surrealiste e dal design modernista. Disegna su libri, riviste, campagne pubblicitarie, muovendosi tra ampi spazi fisici e infiniti luoghi digitali. Ha lavorato per Feltrinelli, Esselunga, , Monocle, Onu, Medici senza frontiere e molti altri. Il suo lavoro è stato riconosciuto da alcune tra le più importanti pubblicazioni di settore italiane e internazionali e nel 2023 ha ricevuto una medaglia d’argento della Society of Illustrators di New York.

Nell’esecuzione del lavoro nei Vecchi Magazzini è stato coadiuvato da Beatrice Barros Castro, decoratrice milanese che ama le forme geometriche e i colori accesi. Il suo apporto riguarda aspetti tecnici come la scelta dei materiali e la partecipazione all’esecuzione delle opere. Alla realizzazione dei murales hanno collaborato anche alcuni volontari casolani arricchendo i lavori di un significato più profondo e sentito.

Beppe Sangiorgi