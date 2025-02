Nuovi orizzonti in vista per BorgWarner System

Nuovi orizzonti in vista per l’azienda BorgWarner System Lugo che a Santa Maria in Fabriago produce caricabatterie per veicoli industriali e convertitori. Un paio di giorni fa, l’Ibla Capital attraverso il fondo Ibla Industries II, ha acquisito l’azienda dalla casa madre americana. Fondata nel 1974, la BorgWarner System Lugo è entrata a far parte del gruppo statunitense nel 2017. Nel 2024 ha chiuso con un fatturato di circa 15 milioni di euro e un team composto da oltre 70 lavoratori. "Quella di BorgWarner non è mai stata una vera e propria crisi aziendale – spiega la sindaca di Lugo con delega alle attività produttive, Elena Zanoni - ma si è temuto per lungo tempo che la volontà di vendere il ramo produttivo dell’azienda potesse compromettere la continuità o non andare a buon fine e anche l’Assessorato Regionale al Lavoro, su richiesta delle organizzazioni Sindacali, aveva organizzato tavoli regionali sul tema. Nell’ultimo incontro, tenutosi il 22 gennaio – continua – l’azienda aveva rassicurato sulla prosecuzione delle trattative e sulla possibilità di una conclusione positiva con una importante realtà. Oggi ancora non abbiamo avuto interlocuzioni con i nuovi proprietari, ma contiamo di poter avere al più presto un contatto per conoscere le prospettive dello stabilimento e dei lavoratori. Il nostro riferimento, Mirko Frigerio, regional operation lead di BorgWarner Morse System Italia, ha anticipato che ci metterà in contatto con la nuova proprietà per organizzare un incontro. La vendita è appena avvenuta e ne siamo stati informati nella giornata di martedì".

L’obiettivo dell’operazione è di favorire lo sviluppo futuro dell’azienda attraverso investimenti in risorse umane e acquisizioni mirate per espandersi ulteriormente in un mercato, come quello della produzione di caricabatterie che si presume possa affrontare una rapida crescita con la diffusione dei mezzi di trasporto a trazione elettrica. I traguardi che i nuovi proprietari della BorgWarner System Lugo intendono raggiungere ipotizzano una crescita dell’80% nei prossimi tre anni per raddoppiare l’attuale fatturato ed un aumento del personale impiegato del 30%. "Al momento – conclude la sindaca Zannoni – al di là della situazione risolta della BorgWarner System non mi risultano altre situazioni complesse su Lugo".

Monia Savioli