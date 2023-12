Nuovi punti luce. Lavori al via nel forese

A Cervia saranno installati diversi punti luce con particolare attenzione posta per il forese. Il lavori inizieranno le prossime settimane e saranno completati nei primi mesi del 2024. L’Amministrazione comunale, infatti, tramite un ulteriore finanziamento di 150.000 euro ha approvato una serie di interventi previsti su tutto il territorio per integrare la rete di pubblica illuminazione esistente e di adeguamento delle linee. Grazie al confronto con i Consigli di zona si è potuto intervenire nelle aree che registravano maggiore criticità. Sono quindi previsti: il prolungamento dell’illuminazione di via Ruggine a Cannuzzo con 3 nuovi punti luce, la realizzazione dell’impianto di illuminazione con 6 nuovi punti luce in via Traversa a Sant’Andrea di Villa lnferno, il completamento dell’illuminazione della pista ciclabile di via Valpassiria a Pinarella con l’installazione di 7 punti luce, il completamento di dell’illuminazione di via Montaletto – tratto via Fiscala-Ponte sul Canale – allacciamento di 5 punti luce, il completamento dell’illuminazione via Casette a Montaletto con 2 punti luce, l’ampliamento dell’ illuminazione pubblica a Savio di Cervia – presso fermata bus di via Romea Nord – con l’installazione di 2 punti luce. Inoltre è prevista la realizzazione di nuovi quadri elettrici nel territorio per le iniziative dei Consigli di Zona a Savio, Montaletto, Villa lnferno, Terme e Cannuzzo.

i.b.