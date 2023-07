Nuovi servizi igienici in scuole di Ravenna e S.P. Vincoli

La Giunta ha approvato interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole primarie di primo grado Camerani e Garibaldi di Ravenna e nella scuola dell’infanzia Piccolo Principe di San Pietro in Vincoli. Si tratta di lavori riguardanti il rifacimento dei servizi igienici per un valore complessivo di 260mila euro. "Accanto ai grandi progetti del Pnrr che ci permettono di realizzare importanti opere – afferma l’assessora ai Lavori pubblici, Federica Del Conte – procedono anche tutti gli interventi finanziati dal Comune per efficientare e migliorare le nostre scuole per il benessere di chi le frequenta".

In particolare per la scuola elementare Galliano Camerani di via Bargigia 36 per un investimento di 135mila euro si interverrà sui bagni sia del piano terra che del primo piano con la realizzazione di nuove tramezzature divisorie, nuovi pavimenti e rivestimenti, nuovi impianti idrico-sanitario, modifica dell’impianto di riscaldamento e di quello elettrico e, naturalmente, saranno installati nuovi apparecchi sanitari per i servizi igienici. Trattandosi di opere da eseguire all’interno di un edificio scolastico, i lavori saranno eseguiti esclusivamente in estate, nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze estive.

L’altro progetto prevede un impegno di spesa di 125mila euro. Nella scuola Giuseppe Garibaldi, in via Rubicone 4648 a Ravenna l’intervento consiste nella modifica degli spazi interni del blocco servizi igienici posto nell’ala nord mediante la demolizione di tramezzi, il rifacimento degli impianti idrico-sanitario, elettrico e dei rivestimenti. Nella scuola materna Piccolo Principe, in via Leonardo Da Vinci n. 10 a San Pietro in Vincoli, l’intervento riguarda sempre i servizi igienici e dovrà anche essere demolita una parete che sarà sostituita da una muratura portante, con relativa fondazione, capace di sopportare le sollecitazioni statiche e sismiche. Sarà adeguato, inoltre, l’impianto elettrico.