Nuovi spazi per l’Ipsia. Officine in costruzione

Sono partiti poco prima di Natale i lavori che porteranno alla realizzazione dell’ulteriore ampliamento della sede dell’Itcg ‘Compagnoni’ e dell’Itis ‘Marconi’ di Lugo, di via Lumagni. La nuova costruzione che sta sorgendo nell’area verde sul retro dell’edificio, fra la scuola e la casa protetta ‘Sassoli’, consentirà di trasferire nel complesso anche l’Ipsia ‘Manfredi’, ora in via Tellarini. Il progetto, che ha già portato alla realizzazione delle nuove aule sempre destinate agli studenti del ‘Manfredi’ e inaugurate nel novembre scorso e di altri interventi di miglioria in altre aree del nucleo centrale che originariamente comprendeva unicamente la ragioneria, costerà alla Provincia 2.305.378 euro finanziati da fondi Pnrr. Il terzo e ultimo lotto servirà a creare gli spazi per le officine utilizzate a scopo didattico e quindi a trasferire i laboratori utilizzati ora dagli studenti dell’Ipsia ‘Manfredi’ nella sede distaccata di via Brunelli, nell’immobile di proprietà comunale. Così, all’interno del polo di via Lumagni, troveranno spazio la ragioneria, l’Ipsia e l’Iti. "Ora le officine a servizio dell’Ipsia sono collocate all’interno di una struttura un tempo collegata all’azienda sanitaria – spiega l’assessora provinciale all’Edilizia scolastica, Maria Luisa Martinez –. L’obiettivo del terzo e ultimo intervento di ampliamento del polo tecnico, porterà le officine all’interno della stessa struttura dove sono già state realizzate nuove aule e dove non ci sarà una separazione netta fra queste e i laboratori. La distribuzione degli spazi sarà decisa dalla dirigenza in ragione della funzionalità scolastica". Da parte della dirigente del polo, Elettra Stamboulis, piena soddisfazione per gli interventi che stanno procedendo con celerità. "Sono già avanti – conferma – e la ditta che sta lavorando è certa di poter finire l’intervento in anticipo. I tempi legati all’utilizzo dei fondi scadono a inizio 2026. Per quanto riguarda l’ampliamento, invece, si prevede di poterlo completare in tempo per inaugurare l’anno scolastico nella nuova struttura". Tra gli interventi avviati dalla Provincia c’è stata anche la messa in sicurezza dell’edificio dove ha sede l’istituto professionale ‘Stoppa’ in via Baracca, parte anch’esso del polo tecnico, in relazione all’inserimento della zona di Lugo in area sismica di livello 2 dal 2012.

Monia Savioli