Nuovi spiragli per il chiosco di Marina. Bando per la concessione di 13 anni

Dopo anni di chiusura ora c’è un nuovo spiraglio per il chiosco del parco di Marina di Ravenna. È stato pubblicato infatti sul sito dell’Arma dei Carabinieri (al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amm-trasp/gare-appalto/gare-appalto/rbio_55_95-10_2024) il bando per l’affidamento in concessione temporanea del chiosco – bar e del terreno demaniale annesso all’interno del parco pubblico di Marina di Ravenna, in viale Ciro Menotti.

Tutti coloro che sono interessati a partecipare devono far pervenire la loro offerta al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina entro le 13 di martedì 1 ottobre, secondo le modalità contenute nel bando stesso. L’asta pubblica si svolgerà il giorno successivo, mercoledì 2 ottobre, alle 10 nella sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, in viale Colombo 21.

Potranno essere presentate due distinte opzioni di offerta, entrambe con durata del periodo concessorio di 13 anni, diversificate per tipologia di intervento: demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente (con canone annuo di 3.249 euro); ristrutturazione del fabbricato esistente (con canone annuo di 4.823 euro).

"Resta fermo – specifica la nota – che ogni nuovo intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e che saranno a carico del concessionario tutti gli adempimenti relativi al rispetto delle normative edilizie e paesaggistiche".

"Ringrazio la Prefettura, il Demanio e i Carabinieri Forestali – ha detto l’assessore al Turismo e alle Aree naturali Giacomo Costantini – per il percorso di condivisione che ha portato alla predisposizione di un bando che sicuramente può essere efficace per attrarre un investimento economico che possa veramente rigenerare questa struttura. È importante perché il chiosco del parco di Marina si inserisce in percorsi sempre più utilizzati da podisti e ciclisti che si vanno bene a coniugare con il nostro progetto di Parco Marittimo, che non tiene in considerazione solamente gli stradelli e il retrospiaggia ma tutto il contesto naturale che abbiamo alle loro spalle".