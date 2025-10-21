Nuovi uffici Ausl, al via i lavori. Una palazzina nell’area dell’ospedale

Ci siamo. Lo scorso maggio c’è stata la gara, ora i lavori stanno per partire. Un maxi investimento da quasi 6 milioni di euro per creare una palazzina ex novo nella zona ospedale. E così si chiuderà un lungo capitolo per i dipendenti amministrativi dell’Ausl Romagna, aperto esattamente sette anni fa. Verrà infatti costruita la nuova sede degli uffici, che sostituirà quella attuale in via De Gasperi. L’edificio attuale ha bisogno di lavori ingenti: l’episodio più emblematico risale all’ottobre del 2018, quando ci fu un crollo del soffitto del quinto e ultimo piano dell’edificio. Nessuno fortunatamente era presente in quel momento: i dipendenti che lavoravano lì qualche mese prima erano stati trasferiti ai piani sottostanti a causa delle infiltrazioni che avevano provocato muffa e problemi all’impianto elettrico. L’accaduto rese evidente la necessità di un grosso intervento sull’edificio, da cui poi la decisione di costruire una nuova palazzina. Attualmente quel piano è inutilizzato, anche se è stato messo in sicurezza. "Prima della pandemia avvenne lo sfondamento di alcuni solai, l’ultimo piano non è poi più stato attivato – dice Francesca Luzi, direttrice dell’unità operativa delle attività tecniche dell’Ausl Romagna a Ravenna –, era già stato stabilito il trasferimento in una nuova sede".

E ora quella sede, un’intera nuova palazzina, sta per diventare realtà. Ci vorrà un anno e mezzo e in totale 5 milioni e 985mila euro: 3,75 milioni arrivano da Governo e Regione, grazie a un Accordo di programma che prevede la realizzazione in totale di 38 interventi in Emilia-Romagna per un investimento complessivo di 145,4 milioni di euro. L’Ausl Romagna coprirà con il proprio bilancio i restanti 2 milioni e 235mila euro, ma in futuro l’intenzione è quella di vendere l’edificio di via de Gasperi dove si trovano attualmente gli uffici.

I nuovi uffici sorgeranno in un terreno che si trova tra l’area del bosco Baronio, il Pronto soccorso e il parcheggio del Cmp, in un punto che per i sanitari sarà anche più pratico rispetto all’attuale sede in via De Gasperi, in quanto vicino all’ospedale. Nella nuova sede troveranno spazio la direzione generale dell’Ausl, il settore bilancio e l’ufficio del personale, oltre a spazi adatti anche come sale per i congressi.

