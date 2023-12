Nuovo asfalto alla rotonda del Niballo, domani modifiche alla viabilità

Ultimi lavori per la realizzazione della rotatoria del Niballo ai piedi del cavalcaferrovia di Faenza. L’ultima parte del cantiere è prevista domani dalle 9 alle 19.30 quando sarà realizzato il nuovo manto stradale nella rotonda.

L’intervento verrà eseguito tra lo svincolo di via San Silvestro e lo svincolo di via del Cavalcavia e sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico, via del Cavalcavia non sarà percorribile in direzione Ravenna-Faenza centro.

I veicoli provenienti da via Granarolo e da via Gatti e diretti verso il centro dovranno immettersi su via San Silvestro e percorrere via Masaccio o via Piero della Francesca.

Via San Silvestro, tra la rotatoria di intersezione tra via Piero della Francesca-via Masaccio e la rotatoria del Niballo, per la sola direzione di marcia da Piero della Francesca a rotatoria del Niballo sarà chiusa al traffico all’altezza della rotatoria oggetto dei lavori di asfaltatura.