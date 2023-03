Nuovo asfalto in via Granarolo Cantiere al via il 4 aprile

Dopo la riasfaltatura alla controstrada avvenuta nelle scorse settimane, dal 4 aprile inizieranno anche gli annunciati lavori di messa in sicurezza in via Granarolo. Ad esplicitare la data di inizio dei lavori durante il consiglio comunale di martedì scorso è stata l’assessore ai lavori pubblici Milena Barzaglia la quale già diverse settimane fa aveva relazionato il consiglio rispondendo alle interpellanze presentate da alcuni consiglieri comunali aventi ad oggetto il degrado del collegamento viario tra il casello autostradale dell’A14 e il centro di Faenza. In tali occasioni l’assessora aveva annunciato prima lo stanziamento di 300mila euro, e in seguito lo svolgimento della gara di appalto per l’individuazione della ditta che si sarebbe occupata dell’esecuzione dell’opera, rimarcando che i lavori sarebbero iniziati non appena le condizioni meteorologiche lo avrebbero consentito.

La ditta che eseguirà il lavoro è la MMT Macchine Movimento Terra di Russi, la quale come da atti amministrativi, avrà sessanta giorni di tempo. Probabilmente ne basteranno meno. L’Unione della Romagna Faentina infatti, ha comunicato nella giornata di giovedì che i lavori di manutenzione saranno svolti in due tempi: la prima fase è stata programmata nel periodo 4-11 aprile dalle 6 alle 17 ed interesserà il tratto stradale compreso tra il cartello che indica l’abitato di Faenza e la rotatoria di via Corgin.

La seconda fase invece sarà avviata l’11 aprile, si dovrebbe concludere da cronoprogramma il 20 dello stesso mese e interesserà il tratto compreso tra via Corgin e l’intersezione con via Giovanni Paolo II, dove si trova la rotonda ‘della Balena’. Per quanto concerne la viabilità, durante l’intera durata dei lavori, nel tratto interessato i veicoli potranno percorrere via Granarolo da Faenza con direzione Bagnacavallo mentre i mezzi che dovranno recarsi verso il centro città verranno deviati sulla provinciale S. Silvestro. Durante la prima fase via Granarolo rimarrà chiusa in direzione Faenza dallo svincolo della rotatoria autostradale alla rotatoria di via Corgin inclusa, e il traffico verso Faenza verrà deviato su via S. Silvestro.

Nella seconda parte invece verrà ripristinato il doppio senso di circolazione fino alla rotatoria di via Corgin e il traffico verso Faenza, ad esclusione dei veicoli diretti in via Corgin, verrà deviato su via San Silvestro. Contestualmente, il tratto dalla rotatoria Balena fino a via Corgin, sarà a senso unico da Faenza verso Ravenna.

d.v.