Nuovo autovelox a Barbiano. All’incrocio con via Corriera

La sua presenza non è passata inosservata anche se ancora manca la segnaletica adeguata, prevista dalle norme che ne regolano l’installazione. Ieri mattina in molti, diretti da Lugo verso Faenza, hanno notato la comparsa di un nuovo autovelox fisso, verticale, all’ingresso dell’abitato della frazione di Barbiano, in corrispondenza dell’incrocio con via Corriera, non lontano dalla clinica Villa Maria Cecilia Hospital. Il dispositivo, finanziato dal Comune di Cotignola, a cui la frazione appartiene, non è comunque ancora attivo. Nei prossimi giorni, l’Amministrazione guidata dal sindaco Luca Piovaccari comunicherà le date di attivazione dell’autovelox che andrà quindi a controllare le velocità degli automobilisti che transiteranno sulla via Felisio in direzione Faenza. In seguito sarà gestito dalla Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Quest’ulteriore dispositivo fisso andrà a incrementare la dotazione di autovelox nei comuni della Bassa Romagna che, fra il 2022 ed il 2023, è già stata incrementata dalle postazioni fisse di Alfonsine in direzione Argenta, Bagnacavallo sulla provinciale 253 in entrambi i sensi di marcia e a Lugo sulla provinciale Bastia all’incrocio con lo stradone per San Bernardino e che hanno portato, dalla loro attivazione, importanti introiti nelle casse comunali delle rispettive amministrazioni.

m.s.