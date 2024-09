Nuovo campo da basket e area giochi grazie al sostegno di Avis

È stato un momento di condivisione e di festa l’inaugurazione del nuovo campo da basket e dell’area attrezzata con giochi nello spazio parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno, restituiti alla comunità dopo l’alluvione del maggio 2023 grazie ai fondi stanziati da Avis.

A festeggiare il recupero di uno spazio di aggregazione estremamente importante per i giovani locali, anche il presidente Avis Nazionale, Gianpietro Briola, che ha preso parte all’inaugurazione della struttura e che è tornato in visita ad alcuni dei territori del Ravennate maggiormente colpiti dall’alluvione. La sua presenza testimonia l’impegno per la comunità in un momento di grande difficoltà, a sostegno della quale sono stati stanziati oltre 30mila euro, impiegati anche per il ripristino della pensilina degli autobus di Sant’Agata che avverrà nei prossimi mesi.

Ad accompagnare la delegazione dell’associazione, guidata dal presidente Avis nazionale, c’erano anche Maurizio Pirazzoli, presidente Avis Emilia Romagna; Marco Bellenghi, presidente Avis provinciale Ravenna; Marco Dell’Era, presidente Avis comunale Sant’Agata, e il sindaco Riccardo Sabadini.

I rappresentanti Avis hanno poi proseguito la loro visita a Castel Bolognese, nella giornata di chiusura del festival Avis giunto alla sua 40esima edizione, dove hanno visitato i locali della sede dell’associazione, completamente ripristinati dai danni. Lo stesso era avvenuto a Solarolo, dove il presidente Avis Nazionale era già intervenuto nell’agosto 2023.