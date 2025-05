Nuovo campo di calcetto a cinque in erba sintetica a Bagnara di Romagna

Bagnara di Romagna (Ravenna), 19 maggio 2025 – Taglio del nastro, sabato scorso a Bagnara di Romagna, per il nuovo campo di calcetto a cinque in erba sintetica presso l'impianto sportivo situato al civico 2/a di via Fossette. L’evento, molto partecipato, ha ufficialmente riaperto la stagione estiva dell'impianto di proprietà comunale e gestito dal 2023 dall'associazione sportiva dilettantistica AI5, e che da quest'anno prenderà il proprio nome proprio dalla nuova struttura sportiva, diventando il circolo ‘Il Calcetto 5ive’.

"Abbiamo scelto di investire direttamente come associazione in questo progetto di rinnovo del campetto con superficie sintetica di nuova generazione - spiega il giovane presidente dell'associazione Alberto Malo - perchè siamo certi che rappresenti una novità importante e gradita da tantissimi giocatori di ogni età. In questo centro sportivo gli appassionati troveranno un luogo di sana aggregazione, di socializzazione e divertimento, di attività fisica e benessere personale, in nome dei valori dello sport. Ringrazio il sindaco e la giunta per la collaborazione, gli sponsor e i volontari che giorno dopo giorno rendono possibile raggiungere questo obiettivo”.

L'inaugurazione è proseguita con partite amichevoli di bimbi, giovani e adulti e un piccolo buffet offerto ai presenti nell'ampio giardino della struttura. Il campo da calcetto, già molto richiesto, è disponibile per i bimbi anche per il gioco libero negli orari di apertura in cui non è occupato da attività programmate, ed è prenotabile contattando il gestore. Mentre proseguono le iscrizioni per i primi tornei di calcetto, l'associazione AI5 sta inoltre organizzando la seconda edizione del centro ricreativo estivo che, oltre ai locali della scuola primaria, utilizzerà i rinnovati spazi del circolo sportivo e che aderisce al programma regionale di conciliazione vita-lavoro. Il rifacimento del campetto, costato oltre 20mila euro, è stato finanziato dall'associazione sportiva AI5 con il contributo di Studio Arniani e Poletti Spurghi e con il nulla osta del Comune di Bagnara di Romagna, senza alcun aggravio di carattere economico per l’ente. L’Amministrazione comunale aveva fatto investimenti sulla struttura alcuni anni fa, necessari per rimodernarla e renderla appetibile a una nuova gestione, in quanto i locali erano sfitti da tempo. Nel momento in cui il gestore ha ritenuto di fare autonomamente l’investimento, migliorando di fatto la fruizione della struttura, che resta di proprietà del Comune. Per ulteriori informazioni, prenotazioni del campo e iscrizioni ai tornei e al Cre, contattare il numero 346 5315762.