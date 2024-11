Nuovo campo sportivo, finalmente si gioca

Si respirava aria di soddisfazione sabato e domenica scorsi, prima, durante e dopo le partite che le squadre giovanili dell’Asd Nuova Casola Valsenio hanno disputato nel nuovo campo sportivo del paese collinare. Soddisfatti ed eccitati i piccoli e giovani giocatori, soddisfatto il pubblico e soddisfatto il sindaco Maurizio Nati nel vedere realizzata e utilizzata un’opera attesa da oltre nove anni. Da quando, una mattina del 2015, quasi la metà del campo sportivo degli Olmatelli precipitò improvvisamente nel sottostante letto del fiume Senio. "L’inaugurazione ufficiale del nuovo impianto – spiega il sindaco Nati – è prevista per il prossimo marzo, ma vista l’impazienza dei giocatori di poter giocare nel nuovo campo e vista soprattutto la difficoltà di poter disputare i campionati giovanili in quanto il campo di Borgo Rivola è stato alluvionato e quello di Riolo è scomodo, è stato deciso di utilizzare da ora l’impianto terminato oltre i tempi previsti in quanto i lavori sono stati rallentati prima dal Covid e poi dalle frane che hanno sconvolto il nostro territorio. Visto che il progetto iniziale è stato completato con campo, gradinata per il pubblico e palazzina spogliatoi e che l’impianto è stato omologato, il Comune ha deciso di affidarne la gestione alla locale società di Calcio, l’Asd Nuova Casola Valsenio". "Per noi – afferma Alberto Cavina, presidente della società di calcio – poter giocare in un campo nuovo e bello è stata la realizzazione di un desiderio che ci siamo portati dentro per quasi dieci anni. E per fare contenti i nostri giovani calciatori – una cinquantina in tutto – tra sabato e domenica abbiamo fatto giocare i Piccoli amici, i Pulcini, i Primi calci e gli esordienti. Alla loro contentezza si è unita quella della società e dei genitori, perché la partecipazione ai campionati si era fatta quasi insostenibile, soprattutto per le famiglie, essendo impegnativa e dispendiosa visto che dovevamo utilizzare campi di altre località. Con la disponibilità del nuovo campo, per la società si pone l’obiettivo di ricostituire le squadre degli allievi, esordienti e possibilmente partecipare al campionato di terza categoria".

Anche l’Amministrazione comunale ha ancora qualche obiettivo da raggiungere riguardo al nuovo impianto sportivo, come rivela il sindaco Nati: "È nostra intenzione dotare l’impianto anche di un piccolo campo da allenamento e torri faro per permettere gli allenamenti serali e i tornei calcistici estivi. Ci stiamo lavorando visto l’apprezzamento della società di calcio e degli spettatori presenti nelle due giornate". Infatti il pubblico ha apprezzato il nuovo impianto, sia sotto l’aspetto tecnico , sia per la posizione, perché dalla gradinata di un centinaio di posti si gode la visione di gran parte della vallata sullo sfondo della Vena del Gesso.

Beppe Sangiorgi