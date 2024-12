Nuovo cda per il Mic di Faenza. Il presidente è Claudio Casadio

Nuovo presidente e nuovo consiglio di amministrazione per il Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. A guidare l’istituzione faentina è stato nominato dall’assemblea dei soci e della Fondazione Mic, Claudio Casadio, ex sindaco della città romagnola ed ex presidente della Provincia di Ravenna: succede a Eugenio Maria Emiliani che ha ricoperto l’incarico negli ultimi otto anni, per due mandati consecutivi.

Claudio Casadio (classe 1956) è stato presidente della provincia di Ravenna dal 2011 al 2016.

Nel rinnovato consiglio di amministrazione siederanno Eugenio Maria Emiliani, presidente uscente (classe 1950, dal 2016 al 2024 presidente della Fondazione Mic Faenza); Valerio Terraroli (classe 1956), storico dell’arte e professore ordinario dell’Università di Verona; Marco Tonelli (classe 1971) , critico d’arte e professore all’Accademia di Belle Arti di Venezia e un altro consigliere ancora vacante, ma che, spiegano dal Mic sarà nominato a breve dalla Regione Emilia-Romagna, nuova socia della Fondazione dallo scorso giugno.

"Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni al nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – ha detto Massimo Isola, sindaco del Comune di Faenza –. Questa istituzione, profondamente legata al tessuto sociale della nostra città, svolge un ruolo cruciale nella valorizzazione e promozione del nostro patrimonio ceramico. L’attività di gestione e cura del Museo, così come le importanti iniziative pubbliche come Argillà e la gestione di Palazzo Muky, sono testimonianza dell’impegno costante della Fondazione nel valorizzare il nostro patrimonio culturale".