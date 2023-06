Nuovo centro raccolta a Fornace Zarattini

Nuovo centro raccolta del Comitato Cittadino a Fornace Zarattini. È stato inaugurato ieri mattina con una donazione di 10 quintali di aiuti giunti ancora una volta da Matera e con il contributo dei soci del Lions Bisanzio. Il presidente del comitato Yuri Ghetti, assieme a Susanna Sama, ha ringraziato i donatori e il presidente del Bisanzio Giannantonio Mingozzi "per l’aiuto ad una frazione così martoriata". Sono arrivati per la popolazione di Fornace olio, biscotti, acqua, repellente, succhi di frutta, latte, pane,abbigliamento, detergenti,carta igienica e altri cibi raccolti in 20 aziende materane. Mingozzi ha ringraziato Nicoletta Ricciardi presente in rappresentanza della popolazione materana, e ha ricordato che si tratta del secondo carico di aiuti giunto da Matera. Presenti molti soci del Lions; "Il nuovo Centro raccolta è una dimostrazione di impegno e solidarietà che fa onore al mondo lionistico ed è un augurio di pronta ripresa per Fornace".