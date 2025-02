Nuovo cinema Vincenzo Tasselli: "Proiettavo film durante la guerra. Poi divenne un lavoro al Mariani"

È stato uno degli ultimi tipografi che sapevano comporre i testi a mano e con grande velocità, qualcosa come seimila lettere all’ora, ma soprattutto Vincenzo Tasselli, che quando arrivò il grande nevone del 1929, l’11 febbraio, era nato da appena un mese, è l’ultimo storico operatore cinematografico di Ravenna, per mezzo secolo ha lavorato al Mariani ed è passato dalle pellicole in bianco e nero e pronte a incendiarsi, al colore, al cinemascope. Ha conosciuto e lavorato con Michelangelo Antonioni alla quotidiana revisione delle riprese di ‘Deserto rosso’, ha incontrato mattatori come Gino Bramieri e Walter Chiari che si esibivano nell’avanspettacolo, ha collaborato con Bruno Carnoli, ‘inventore’ della moderna pubblicità cinematografica. Ormai in vista del traguardo dei cento anni, trascorre le giornate a leggere ‘M’ di Scurati "ma quando mi viene rabbia passo ai Promessi Sposi...".

Tasselli, ormai è alle soglie del secolo... "Purtroppo le gambe non mi reggono molto bene, ma la testa è ancora ben lucida e dei miei 97 anni ho tanti ricordi, alcuni belli, altri meno, come l’infanzia...".

Che cosa accadde? "Il babbo, Vincenzo, non stava bene, beveva molto, e alla fine fu ricoverato all’Osservanza a Imola...faceva il fornaio, il forno era in via Tombesi dall’Ova, c’era anche l’asilo, dove io sono andato per un po’, era dove adesso c’è l’università. Ma la mamma, che si chiamava Genoveffa e veniva dal Friuli da dove era fuggita dopo la disfatta di Caporetto, non poteva mantenermi, eravamo cinque figli... e così fui ospitato da una famiglia di Granarolo...".

Come ci finì? "Erano i primi anni Trenta, grazie alle iniziative di beneficenza della contessa Rasponi e ai finanziamenti del governo i bambini di famiglie povere o disagiate, come si direbbe oggi, venivano mandati presso altre famiglie. Io fui ospitato da un’anziana coppia a Granarolo Faentino, un mio fratello finì a Villa San Martino...".

Quanto rimase a Granarolo? "Un anno, frequentai la prima elementare, la scuola era nuova, vicino alla stazione ferroviaria. Alla maestra facevamo gli scherzi: catturavamo o un ranocchio o una biscia dal canale Naviglio e poi li mettevamo nel cassetto della cattedra! Si stava a scuola tutto il giorno ad eccezione del giovedì che era vacanza. Dopo un anno tornai a casa a Ravenna ed entrai all’istituto Morelli per l’infanzia abbandonata, in via San Gaetanino...".

Dove finì le elementari... "Esatto, poi compiuti i dieci anni c’era l’alternativa: o il seminario per diventare prete o il collegio dei Salesiani...siccome non avevo inclinazioni religiose finii ai Salesiani dove frequentai l’avviamento professionale e nel 193 presi il diploma di tipografo con ottimi voti. Mi piaceva studiare, mi piaceva la storia...sa che anche adesso leggo spesso, al momento, per rabbia, ho messo da parte la storia di Mussolini e ho ripreso i Promessi Sposi, letto e riletto...E quando arrivo all’ottavo capitolo, quello dove don Abbondio fa saltare il matrimonio a sorpresa, piango".

Torniamo al corso di tipografo.. "All’epoca c’erano già le linotype, ma purtroppo il corso era solo per composizione a mano...peccato. Fu un limite perché nei giornali usavano le macchine...".

Ma trovò comunque lavoro senza difficoltà... "Certo, tipografo alle Arti grafiche, davanti al battistero degli Ariani. Li si stampava la celebre rivista ‘Ravenna Felix’, personaggi come il professor Benini, don Mesini o il direttore della Classense venivano a portare gli articoli, poi a correggere le bozze. Li ho conosciuti tutti".

I testi quindi li componeva a mano...? "Sì, in bodoni, il carattere più elegante che ci sia, in corpo dieci, manovravo cinque-seimila lettere all’ora e ovviamente le righe e le parole si componevano all’incontrario da destra a sinistra... Stampavamo anche ‘La Voce di Romagna’, il periodico provinciale del Partito Repubblicano. Dopo la guerra passai alla tipografia Ravegnana, poi diventata la ‘Moderna’ con sede a palazzo Rasponi in piazza Kennedy: stampavamo il periodico ‘La Rinascita’. Ero molto ricercato dalle tipografie e poi allora c’era molto lavoro perché si stampavano tanti manifesti, politici soprattutto, e per il cinema, grazie anche all’inventiva del pubblicitario Bruno Carnoli...".

Già che ha citato la guerra, immagino abbia ricordi di quel periodo... "Ricordo tutti i bombardamenti, non ho mai avuto paura, io e la mamma non siamo sfollati in campagna. Pensi che in quei mesi io andavo al porto, tutto bombardato, prelevavo qualche sacco di grano dal magazzino in rovina o di sale dalla Dogana pure distrutta. Il grano lo portavo al mulino e ottenevo la farina, il sale serviva a chi ammazzava il maiale. Il baratto era lo strumento più utilizzato! E poi c’è l’episodio dei canadesi...".

Racconti. "In via Mariani stava arrivando un drappello di militari canadesi a piedi. Appena li vidi li bloccai urlando...mine, mine! I tedeschi avevano minato la strada prima della ritirata e io conoscevo i passaggi. Così li portai sani e salvi fino a piazza Garibaldi. Per ricambiare mi fecero lavorare nella loro cucina, a Natale potei mangiare un pollo arrosto, veniva dagli Usa, congelato. Mi pagavano 1.750 Am lire per 15 giorni".

E il cinema come viene fuori? "Ancor prima di andare nei militari, nel 1950, di giorno lavoravo in tipografia e di sera facevo l’operatore al cinema Roma, aiutavo mio cognato. Nei militari, in aviazione a Taranto, ero alla Vam e mi fecero addetto alle proiezioni, andavamo con un autocarro nei paesi dove c’erano caserme e proiettavo i film, roba di seconda terza mano americana, su un lenzuolo. E pagavano bene".

Terminata la leva è diventato il suo lavoro... "Tornato a casa ho fatto l’operatore alla sala Italia in via Cairoli. Ci voleva il patentino, e io l’avevo, perché era un lavoro pericoloso, le pellicole erano facilmente infiammabili. Poi sono passato al Mariani. Si lavorava dalle 18 fino a notte, ma in certi giorni si cominciava alle 14 e si finiva all’una. A Natale e Capodanno le proiezioni continuavano fino all’alba. In quegli anni, era il 1960, mi sono sposato, con Vittoria Squazzina, abbiamo avuto tre figli Valeria, Andrea e Laura".

Quanti posti aveva il Mariani? "Fra galleria e platea, 1.280, sempre tutti pieni anche se noi non avevamo film di prima visione...Quando girava Deserto Rosso, veniva Antonioni con Monica Vitti e altri della troupe a visionare le pellicole girate in giornata, se c’era qualcosa che non andava dovevano rifare la scena. La Vitti era simpaticissima...E poi c’erano le riviste". L’avanspettacolo! "Alle 15 il film, alle 17 la rivista con attori famosi, come Gino Bramieri e Walter Chiari. Dopo la rivista ancora il film e alla sera di nuovo la rivista, con le ballerine ben poco vestite, ma il questore non voleva vedere i seni liberi!".

Quando è andato in pensione? "Negli anni 90, dopo quasi mezzo secolo di lavoro. Pensi che quando arrivò il cinemascope andai alla mostra del cinema di Venezia a vedere come funzionava. Avevo l’abito scuro. Alla premiazione ero in terza fila".