CronacaNuovo colpo dal corriere Sda. Presi dalla cassaforte 17mila euro
4 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Nuovo colpo dal corriere Sda. Presi dalla cassaforte 17mila euro

Nuovo colpo ai danni della sede ravennate di Sda Express Courier, alle Bassette. Nella notte tra venerdì e sabato, una...

L’intervento della polizia, ieri mattina, presso la sede di via Romagnoli della Sda, dove nella notte i ladri hanno portato via il contenuto della cassaforte

Nuovo colpo ai danni della sede ravennate di Sda Express Courier, alle Bassette. Nella notte tra venerdì e sabato, una banda di ladri è entrata in azione forzando uno degli ingressi dell’edificio di via Romagnoli. Una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato negli uffici, muovendosi con decisione come se sapessero dove dirigersi, fino a raggiungere la cassaforte. Dopo averla aperta, si sono impossessati di un bottino ingente, quantificato in circa 17mila euro.

L’allarme è stato raccolto dalla centrale operativa, che ha inviato sul posto le volanti della Questura e della Squadra mobile. Quando le pattuglie sono arrivate, però, dei ladri non c’era già più traccia. Immediato l’avvio delle indagini, coordinate dalla polizia con il supporto della Scientifica, che ha effettuato rilievi all’interno della sede e sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti al colpo.

L’episodio richiama da vicino un precedente avvenuto poco più di un anno fa, nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2024. In quell’occasione, sempre nella sede delle Bassette, ignoti forzarono un ingresso laterale e aprirono la cassaforte con arnesi da scasso, portando via un bottino stimato in circa 10mila euro.

Il nuovo furto conferma la vulnerabilità della struttura e alimenta i timori per una serie di colpi mirati che sembrano avere nel mirino aziende e depositi della zona industriale. Le indagini proseguono per risalire agli autori e verificare possibili collegamenti con l’azione messa a segno lo scorso anno.

l. p.

