Nuovo complesso scolastico dei Salesiani

Distrutto dai bombardamenti del 1944, il complesso scolastico dei Salesiani, in via Alberoni a Ravenna, fu ricostruito a fine anni 50 (spesa di 200 milioni) e inaugurato dal ministro del Lavoro, Zaccagnini, l’8 maggio 1960 (nella foto, dietro a lui, l’arcivescovo Baldassarri). I lavori avevano riguardato la costruzione dell’Istituto professionale (per tipografi, falegnami e rilegatori) e il centro ricreativo con area sportiva (complessivamente oltre 6mila metri quadrati). All’epoca erano 150 i ragazzi, orfani o figli di famiglie disagiate, che compivano gli studi professionali ai Salesiani.

A cura di Carlo Raggi