Nuovo consiglio comunale. Oggi l’insediamento. Anche in diretta Facebook

Primo consiglio comunale della legislatura oggi alle 15.30 in municipio, visibile sia in presenza anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito dell’amministrazione. All’ordine del giorno l’esame della condizione degli eletti a consigliere comunale, proclamati a seguito delle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio e relative surroghe; il giuramento del sindaco Alessandro Barattoni; l’elezione del presidente e del vice presidente del consiglio; la comunicazione del sindaco al consiglio circa la nomina dei componenti la giunta, tra cui il vice sindaco, con relative deleghe. Di seguito l’elenco degli eletti, suddivisi in base alla denominazione che assumeranno i vari gruppi. Sindaco Alessandro Barattoni.

Consiglieri di maggioranza

Partito democratico: Greta Cavallaro, Petia Di Lorenzo, Luca Cortesi, Domenico Antonio Esposito, Livia Molducci, Gianmarco Buzzi, Igor Bombardi, Idio Baldrati, Michela Venturi, Nicolò Pranzini, Fama Lo, Maria Gloria Natali (subentrata a Fabio Sbaraglia nominato assessore), Federica Savini (subentrata a Massimo Cameliani nominato assessore), Guido Fabbri (subentrato a Federica Moschini nominata assessora), Stefania Beccari (subentrata a Francesca Impellizzeri nominata assessora), Fabio Bazzocchi (subentrato a Federica Del Conte che ha rinunciato alla nomina a consigliere comunale).

Movimento 5 stelle: Igor Gallonetto (subentrato a Giancarlo Schiano nominato assessore).

Alleanza verdi sinistra: Nicola Staloni.

Partito repubblicano italiano: Andrea Vasi (subentrato a Giannantonio Mingozzi che ha rinunciato alla nomina a consigliere comunale).

Ama Ravenna: Daniele Perini.

Progetto Ravenna: Chiara Francesconi (subentrata a Barbara Monti nominata assessora).

Consiglieri di opposizione