Nuovo contratto di locazione commerciale a Ferrara per sostenere start-up e consumo di prossimità

Un nuovo modello di contratto di locazione commerciale è stato presentato dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, in collaborazione con il Comune di Ferrara, Confcommercio, Confesercenti Ferrara e l’Associazione piccoli proprietari immobiliari di Ferrara (Asppi). Questo contratto mira a favorire l’attrattività d’impresa e la valorizzazione degli immobili, offrendo un canone minimo garantito con prospettive di crescita graduale dell’affitto in base ai fatturati.

L'iniziativa, in fase sperimentale a Ferrara, si estenderà successivamente al Ferrarese e a Ravenna. Presentata alla Camera di commercio di Ferrara, ha visto la partecipazione di figure chiave come il vice presidente Paolo Govoni e l’assessore del Comune di Ferrara, Francesco Carità. L'obiettivo è ridurre le insolvenze e rendere più sostenibile il conto economico delle attività d’impresa.

Il settore del commercio, che in provincia di Ravenna rappresenta il 21,8% del valore aggiunto e il 13,4% dell’occupazione, è al centro di questa iniziativa. La riscoperta dell’offerta commerciale e artigianale è vista come una risorsa per la qualità urbana, promuovendo il consumo di prossimità e la ricerca dell’autenticità.

Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, ha sottolineato l'importanza dei negozi di prossimità per uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle comunità. Anche nell’era digitale, i negozi di vicinato sono considerati insostituibili, e il progetto mira a contrastare la desertificazione commerciale incentivando l’innovazione e sostenendo la riqualificazione urbana.