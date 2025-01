Nuovo defibrillatore e lezioni gratuite di primo soccorso

Il Grand hotel di Riolo Terme mette a disposizione della cittadinanza e dei turisti che frequentano l’area adiacente al parco termale un Dae (defibrillatore automatico esterno). L’apparecchio sarà geolocalizzato dai soccorsi come la Croce Rossa e altre associazioni di pronto intervento, garantendo un utilizzo rapido e accessibile in caso di emergenza, e la sua presenza può fare la differenza in situazioni critiche.

Parallelamente sarà anche organizzato un corso gratuito Blsd (Basic life support and defibrillation) della durata di sei ore, due giorni la settimana nel mese di marzo, coordinato e certificato da Anpas, con il rilascio di attestati ufficiali. Coinvolgerà il parroco della zona, gli amministratori locali, l’associazione di pubblica assistenza di Riolo Terme e il Lions club Valle del Senio.

L’iniziativa è stata supportata dalle Terme di Riolo e dal Lions club Valle del Senio, che hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno per il benessere della comunità. Un supporto importante è stato dato, poi, dall’associazione ‘Il Cuore per la Romagna’, che da sempre si impegna a creare eventi sociali rivolti alle comunità.

Per informazioni e iscrizioni cell. 339.4849328, cell. 347.1182647 o e-mail pa.riolo@virgilio.it.