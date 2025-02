Nuovo direttivo per l’Avis. La presidente è Vincenza Saggese

L’assemblea dell’Avis comunale di Fusignano ha eletto il nuovo consiglio direttivo durante la seduta dello scorso 18 febbraio. Nuova presidente dell’associazione è stata nominata Vincenza Saggese, mentre Barbara De Milo ha assunto il ruolo di vice presidente. Nel direttivo, composto da nove persone, sono stati eletti anche Giovanni Bellosi, Emanuela Beoni, Melissa Costa, Noemi Di Vasto, Mara Landi, Maria Serena Marcatali, Elena Tazzari e Mauro Marescotti. Ad aprire l’assemblea sono stati i saluti della presidente uscente, Sara Proni, che ha ringraziato tutti i volontari. Erano presenti anche il sindaco di Fusignano, Nicola Pondi, e il presidente provinciale Marco Bellenghi.

Il momento di incontro è stato anche un’occasione per fare il punto sulle attività. Nel 2024 si è registrato un aumento di nuovi donatori di ben 41 unità, portando il numero totale a 270 persone. Nel corso dello scorso anno le donazioni effettuate sono state 473. "Da vent’anni sono una donatrice di sangue – ha dichiarato la neopresidente, Saggese –. Ho iniziato in Sicilia dal 2007 al 2018 e, quando mi sono trasferita in Emilia-Romagna (a Bologna), il mio primo gesto è stato quello di procedere alla prassi dell’idoneità per poter continuare il mio viaggio di donatore e, successivamente, ho rielaborato la prassi per la provincia di Ravenna al fianco dell’associazione Avis. È per me un onore svolgere questo ruolo di presidente della sede di Fusignano, poiché credo profondamente in ciò che faccio e nel valore della solidarietà. È un ruolo che mi rende profondamente fiera, e sono consapevole che, nonostante ogni contributo individuale possa sembrare piccolo, insieme creiamo un potente motore di speranza e di vita che non ha pari".

Il nuovo direttivo rimarrà in carica fino al 2028 e avrà il compito di portare avanti le attività dell’associazione, continuando a promuovere il valore della donazione di sangue.

Matteo Bondi