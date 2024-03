Nuovo gestore al bar del teatro. Tocca alla cooperativa San Vitale

Inaugurata la nuova gestione del bar del Teatro Comunale ‘Walter Chiari’. Dopo alcuni anni di chiusura, l’amministrazione comunale ha infatti deciso di avviare una procedura comparativa per la valorizzazione del bar del teatro e di alcuni spazi accessori: ad aggiudicarsela è stata la Cooperativa San Vitale, all’interno del progetto Cervia Social Food di cui è capofila. Sabato si è quindi svolta l’inaugurazione della nuova gestione alla presenza dell’assessore alla cultura Cesare Zavatta, dell’assessora al welfare Bianca Maria Manzi, della presidente Romina Maresi e dei ragazzi di Ikebana Centro Socio Occupazionale che, con i loro educatori e i volontari del progetto Cervia Social Food, gestiranno il bar e gli altri spazi in prima persona. "Con fiducia abbiamo voluto sperimentare la riapertura del bar del teatro comunale – spiegano l’assessore Cesare Zavatta e l’assessora Bianca Maria Manzi – quale importante servizio accessorio e, contemporaneamente, occasione di incontro e di inclusione. Ragazzi, operatori e volontari di Cervia social food rappresenteranno di certo un valore aggiunto all’esperienza". Il progetto presentato, oltre alla gestione del bar, ha proposto inoltre il recupero del servizio guardaroba, la valorizzazione del Ridotto con eventi culturali e artistici e infine il recupero dello spazio di ingresso. Bar e spazi accessori sono stati immaginati come luoghi di incontro fra la bellezza dell’architettura del teatro e la città nelle sue componenti di cittadini e di turisti.

La struttura comprende, oltre agli spazi dedicati appositamente agli spettacoli, quali palcoscenico, platea, palchi, loggione e camerini per gli artisti, anche altri locali, quali la zona bar e guardaroba ed il c.d. ridotto, che sono accessibili al pubblico, ma ultimamente poco utilizzati. I progetti presentati sono stati valutati dall’amministrazione comunale seguendo i criteri di innovazione e creatività, coinvolgimento di altre realtà associative, coinvolgimento delle attività economiche locali e inserimento di persone svantaggiate. Il teatro dispone complessivamente di 229 posti (più 2 per disabili) e può essere utilizzato anche come sala congressi. Dispone di materiale audio, mixer, diffusori acustici, amplificatori, microfoni, guardaroba.

