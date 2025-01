Nuovo impianto per produrre energia

Accordo per un futuro ‘zero emissioni’ tra Racing Bulls e Cefla. La scuderia faentina di Formula 1 ha unito le forze con la divisone Impianti del colosso cooperativo imolese per la generazione della maggior parte del fabbisogno elettrico e termico del proprio quartier generale in maniera efficiente.

Il progetto prevede l’installazione nello stabilimento faentino, nel corso del 2025, di un impianto che utilizza la tecnologia fuel cell a ossido solido ‘Nova by Cefla’, alimentata con combustibile sostenibile, che sfrutta processi chimici privi di emissioni inquinanti e acustiche e che non richiede l’utilizzo di acqua. Oltre agli importanti benefici per l’ambiente, derivanti dalla riduzione dei gas serra, questa tecnologia, abbinata all’impianto fotovoltaico già installato, renderà la struttura più sostenibile.