Nuovo impulso agli scavi a Classe

Archeologi e volontari al lavoro nel campo fra via Marabina e via Romea Sud. E’ l’avvio dell’autunno del 1974 e a seguito di una ulteriore campagna di scavi stanno affiorando compiutamente le strutture dell’antico porto di Classe, soprattutto i magazzini delle merci con una enorme quantità di reperti mobili come anfore, monete, suppellettili. A dare stimolo agli scavi era l’apposito Comitato costituito presso la Camera di Commercio (Cavalcoli era presidente di entrambi) di cui facevano parte vari enti locali e che si avvaleva dell’apporto scientifico di Giuseppe Bovini e della Soprintendenza.

A cura di Carlo Raggi