Nuovo incendio a San Cassiano Scoperti due focolai nel bosco

Nuovo allarme incendio, domenica pomeriggio, a San Cassiano: sulle pendici collinari subito fuori dalla frazione sul versante ovest, verso le 14.30 si sono infatti levate due colonne di fumo e alle riprese dei droni sono apparsi ben distinti due diversi e concomitanti fronti di fuoco a notevole distanza l’uno dall’altro. Basta questo per togliere ogni dubbio sull’origine dolosa. Così come dolosa è ipoteticamente certa l’origine del disastroso incendio scoppiato nel sottobosco dei contrafforti montuosi all’alba del primo agosto e per domare il quale sono stati necessari elicotteri e Canadair.

Domenica l’allarme è stato immediato grazie alla presenza continua del presidio di Protezione civile e vigili del fuoco presso il campo base lungo la provinciale Brisighellese e proprio l’immediato intervento dei pompieri da Faenza, Marradi, Ravenna e Casola entro sera le fiamme sono state neutralizzate, prima che si ampliasse il fronte. Anche la completa assenza di vento ha aiutato l’opera di spegnimento. Per tutta la notte comunque sono rimaste sul posto a scopo cautelativo alcune squadre, rientrate in caserma ieri mattina. Mentre al campo base sono rimaste anche ieri la squadra boschiva dei vigili del fuoco e la squadra droni, operativa fin dal primo incendio di due settimane fa, all’epoca per avere una visione delle aree impervie in cui si propagavano le fiamme e successivamente per opera di monitoraggio continuo delle aree. Le riprese filmate dei droni di domenica pomeriggio potrebbero essere d’aiuto nelle indagini condotte dai carabinieri forestali in collaborazione con i vigili del fuoco. San Cassiano è una frazione da anni ormai in stato di abbandono; a uno a uno sono stati chiusi i pochi negozi, l’edicola, un bar e resistono solo la farmacia e il bar ‘Nuovo Caminetto’, peraltro diventato la sede di un gruppo di paesani che, con varie attività, cerca di resistere.

Qui gli incendi costituiscono l’argomento su cui più si discute. Anche ieri mattina e il giudizio espresso da chi quelle zone montagnose le conosce bene è unanime: "Si tratta di incendi provocati dall’uomo, non ci sono strade, quindi non può essere una cicca di sigaretta o lo scintilla del tubo di scappamento di una moto ad averli provocati. E poi domenica pomeriggio non c’era neppure un alito di vento". Va da sé l’esclusione dell’autocombustione da batteri o da ossidazione per mancanza del materiale sottostante, ad esempio erba medica tagliata e compressa e umida. La zona non è nuova a raffiche di incendi dolosi. La notte del 14 novembre 1983 andò a fuoco la discoteca ‘Caminetto Verde’, mentre ad agosto del 1990 ignoti appiccarono il fuoco a tre aziende faunistiche-venatorie.

Carlo Raggi