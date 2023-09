Nuovo inizio per le scuole Pirazzini Inaugurate le sezioni Dada Logica

Un nuovo inizio per le scuole elementari Pirazzini che venerdì prossimo vedranno il ritorno in classe degli studenti. Ieri alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, dell’assessore all’istruzione Martina Laghi, del dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi e della preside Nicoletta Paterni si è svolta la cerimonia inaugurale delle nuove sezioni ‘Dada Logica’ ed è stata inoltre l’occasione per fare il punto sul ripristino degli spazi colpiti dall’alluvione. "Una tragedia che ha colpito anche il nostro istituto – ha detto la dirigente Paterni –. Abbiamo voluto fortemente questo momento per lanciare un messaggio di ottimismo dimostrando che non ci siamo fatti prendere dallo sconforto. C’è ancora molto da fare ma stiamo procedendo". La palestra dell’istituto è ancora inagibile insieme ad alcuni laboratori. Si è invece concluso il ripristino del giardino e delle aule colpite. Alcuni spazi saranno da quest’anno destinati alle sezioni ‘dada logica’ "una metodologia innovativa basata su principi di didattica laboratoriale ed esperienziale". Aule colorate, accorgimenti sulle scale e alle pareti ed una struttura geodetica nel giardino con tappeti e cuscini per svolgere lezioni negli spazi aperti sono le novità che interesseranno le specifiche sezioni ‘Dada’. "Sono ancora pochi in Italia questi percorsi – ha detto Laghi –, ed è significativo per la fase storica della nostra città che una sezione di questa metodologia didattica sia proprio qui a Faenza in questa scuola". Nel corso della mattinata sono state ringraziate le associazioni e gli enti che hanno contribuito al ripristino degli spazi alluvionati, tra i quali l’Istituto Belluzzi Fioravanti di Bologna che ha provveduto con i propri studenti del secondo anno al ripristino di parte dell’impianto elettrico. Tra i generosi donatori che hanno contribuito anche Nicolò Iacovella, l’undicenne che aveva donato 50 euro all’Istituto Comprensivo Matteucci in segno di solidarietà. Un gesto commovente, come ha ribadito il Prefetto De Rosa, di cui avevamo dato notizia su queste colonne alcune settimane fa.

d.v.