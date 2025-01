Nuovo look per la Foresti di Conselice

Sui banchi i giovani alunni della scuola primaria ‘F. Foresti’ di Conselice, al rientro dalle vacanze natalizie, quasi non si accorgeranno che la facciata dell’edificio in cui sono entrati ha qualcosa di diverso rispetto all’ultima volta che vi erano entrati, prima di Natale.

Sono stati realizzati, infatti, in tempi record i lavori di messa in sicurezza del marcapiano che insiste sulle vie Cavallotti e Selice. La cornice in pietra bianca, che segna il passaggio tra il piano terra e il primo piano, era fortemente ammalorata proprio in quel tratto. "A novembre – spiega il sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi – ci siamo trovati con una piccola somma di avanzo, rispetto a quanto preventivato, e abbiamo deciso di investirla subito per andare a realizzare i lavori sulla scuola". La somma accantonata è di 17.500 euro.

"In questa maniera abbiamo potuto affidare i lavori in presa diretta – continua Sangiorgi – per andarli a realizzare durante il periodo delle vacanze estive per non intralciare lo svolgersi delle lezioni e non arrecare disturbo agli alunni, al corpo insegnante e a tutti gli operatori che vi operano". Durante le vacanze scolastiche il marcapiano è stato così demolito e ricostruito, almeno nelle sue parti più danneggiate. "Era un intervento atteso da tempo – spiega il primo cittadino –, nel corso degli ultimi anni era già successo che alcuni piccoli frammenti si distaccassero e cadessero per terra. Nulla di eclatante, ma il lavoro era da fare e, appena abbiamo avuto i soldi, lo abbiamo fatto". Negli altri due lati dell’edificio il marcapiano è molto meno ammalorato, non destando preoccupazione. "Prossimamente, quando ci sarà la possibilità – conferma il sindaco –, andremo ad operare anche sulla parte restante".

Con la sistemazione del marcapiano si va a completare una serie di interventi che hanno interessato la parte dell’edificio scolastico dove insiste il giardino che, proprio quest’anno, è stato completamente riqualificato.

"Abbiamo investito 80.000 euro provenienti dalle donazioni per l’alluvione dello scorso anno – spiega il sindaco –. L’area era prima completamente in cemento armato, adesso circa 300 metri quadri sono stati resi permeabili, inserendo molte aree verdi". Sono state anche completamente abbattute le barriere architettoniche che prima erano presenti. L’inaugurazione della fine lavori sull’area del giardino è avvenuta ai primi di dicembre.

Matteo Bondi