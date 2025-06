Nuovo look per la stazione. Taglio del nastro a luglio. Ma i costi sono raddoppiati

Sarà inaugurata entro la seconda metà di luglio la rinnovata stazione di Ravenna. Un restyling, quello di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS italiane), durato oltre 2 anni e che costerà circa 14 milioni contro i 7 inizialmente previsti a causa di problemi di falda acquifera e conseguenti lavorazioni aggiuntive da effettuare nel rispetto delle normative vigenti. "Come si può vedere andando in stazione – fanno sapere da Rfi – i lavori sono quasi ultimati e si sta procedendo alle rifiniture. A breve verrà fissata la data di inaugurazione, comunque entro fine luglio; si tratta di una scadenza importante sia per Rfi che per l’Amministrazione locale ravennate".

Molteplici i lavori posti in essere, a partire dall’innalzamento del marciapiede a servizio del binario 1, per una più agevole entrata e uscita dai treni. Si tratta della seconda banchina di stazione a essere interessata da questo tipo di intervento. A regime l’altezza dei quattro marciapiedi di stazione, che passerà da 25 a 55 centimetri come da standard europeo. Inoltre, sui marciapiedi verranno sostituite le piattaforme elevatrici con nuovi ascensori. La riqualificazione del cosiddetto fabbricato viaggiatori prevede invece interventi di impermeabilizzazione delle coperture, la pulizia accurata delle facciate in mattoni a vista, la realizzazione di percorsi tattili per ipovedenti, una nuova sala d’attesa, la ristrutturazione dei servizi igienici, nuovi sistemi di illuminazione a led e l’upgrading degli impianti di informazione visiva e sonora.

Ma è l’apertura al pubblico del primo piano della stazione la novità architettonica più importante. I collegamenti verticali con il piano terra sono stati ripensati per essere totalmente a vista e posizionati nell’atrio di stazione. Saranno realizzati una scala e un ascensore e l’integrazione del primo piano nella spazialità dell’atrio avverrà con la creazione di ampie vetrate in sostituzione delle pareti affacciate sull’atrio, in modo da consentire una fruibilità prima di tutto visiva fra i due livelli. Gli ambienti al primo piano, ristrutturati come open space e con nuovi servizi igienici dedicati, si presteranno così a un utilizzo flessibile: spazi multifunzione, luoghi per eventi e spazi espositivi sia all’interno che all’esterno del fabbricato, tramite la ristrutturazione e integrazione del terrazzo, che regalerà una sorprendente vista panoramica sia lato binari e Darsena che lato centro storico. Prevista anche la possibilità di collocare teche espositive negli affacci sull’atrio dal primo livello, a completamento del percorso museale già avviato con il prolungamento del sottopasso di stazione. In programma infine, al piano terra, la riqualificazione di un’area nell’ala sinistra del fabbricato, da destinare a ciclofficina e velostazione, con accesso autonomo dall’esterno oltre che dall’atrio, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’intermodalità nell’area della stazione ferroviaria.

L’intera operazione, progettata in sinergia con l’Amministrazione comunale, si inserisce fra le attività previste dal Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie. Protocollo che è stato siglato nel marzo 2021 da Rfi e Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di definire e attuare una serie di azioni per rendere le stazioni ferroviarie veri e propri centri di mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di servizi intermodali – ferro-gomma-ciclabili-pedonali – e migliorando al tempo stesso la loro accessibilità per tutti i cittadini.

Giorgio Costa