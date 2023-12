Nuovo medico a Cotignola e Bagnara

La Casa della Comunità di Cotignola in via Fratelli Cairoli e la Casa della Comunità di Bagnara in piazza IV novembre 7 hanno un nuovo medico di medicina generale. Come comunicato dall’Ausl Romagna, si tratta della dottoressa Stella Lanza che prenderà servizio il 18 dicembre. È possibile effettuare la scelta del medico direttamente allo sportello Cup di riferimento, attraverso il ‘Fascicolo sanitario elettronico’, inviando una mail all’indirizzo sportellounico.lu@auslromagna.it, allegando il modulo di scelta medico correttamente compilato e firmato scaricabile dal sito internet aziendale al link: https:www.auslromagna.itcome-fare-perscelta-revoca-mmg-pls (vedi “Allegati”) e allegando il documento di identità del richiedente.