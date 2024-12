Nuovo medico di medicina generale alla casa della salute

Dal 30 dicembre inizierà la propria attività di medico di medicina generale a tempo indeterminato Giovanna Francesca Imbesi nell’ambulatorio della Casa della Comunità di via Cavedone a Sant’Alberto. La scelta della dottoressa Imbesi potrà essere effettuata dopo il 30 dicembre. Dalla medesima data cesserà l’incarico del dottor Giampaolo Aresu. Per effettuare la scelta è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica sportellounico.ra@auslromagna.it il modulo , scaricabile nella sezione allegati del sito aziendale (https://www.auslromagna.it/come-fare-per/scelta-revoca-mmg-pls), compilato, firmato e completo del documento di identità del richiedente; telefonare per appuntamento al numero 0544286661; rivolgersi direttamente allo sportello unico CUP che è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 12. Il 31 il servizio cesserà alle 13.