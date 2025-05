Nuovo Monte Coralli, inizia l’era Dovizioso

Il taglio del nastro, del rinnovato campo cross di Monte Coralli, si è tenuto ieri mattina poco oltre mezzogiorno. A tendere il tricolore, sul palco allestito davanti alla sala conferenze in legno in cui svettava la grande insegna del Centro Tecnico Federale della Federmoto, c’erano due bambini con la tuta da cross. Dietro di loro sul palco, rivolti verso una platea di circa duecento persone, c’erano il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, sindaco e vicesindaco di Faenza Massimo Isola e Andrea Fabbri e il titolare della convenzione ventennale per la gestione del campo cross faentino, l’ex pilota iridato Andrea Dovizioso. Insieme a loro numerose autorità: parlamentari, consiglieri comunali e regionali, assessori, i sindaci di Imola e di Maranello, i rappresentati dell’autodromo di Imola il Prefetto di Ravenna, i rappresentanti del Team Gresini e varie associazioni motoristiche.

Quella di ieri a Monte Coralli è stata una giornata molto partecipata, non solo perché il complesso intitolato 04 Park Monte Coralli è tra i primi progetti Pnrr, finanziato questo con 4 milioni di euro, ad essere inaugurato in Italia in ambito sportivo, ma anche perché come evidenziato dalle autorità cittadine, l’inaugurazione del nuovo Campo Cross ha sancito il completamento di un percorso pubblico-privato nel quale ciascun attore ha fatto la propria parte in tempi brevi. Ciò anche in considerazione del fatto che dopo gli eventi alluvionali del 2023, le vicinanze dell’impianto erano state interessate da una frana.

"Un gioco di squadra tra pubblico e privato ha permesso di trasformare un’idea in realtà – ha rimarcato il primo cittadino –, Monte Coralli rafforza il ruolo di Faenza nella Motor Valley e diventa simbolo di innovazione, inclusione e sport". Nel corso della mattinata inoltre sono stati ringraziati gli architetti che si sono occupati di "armonizzare" le nuove strutture al paesaggio fino alle imprese che hanno materialmente realizzato e le strutture come il nuovo Centro Tecnico Federale dotato di uffici, aula didattica e spazi per moto, che sarà luogo di formazione per piloti, tecnici e giovani talenti azzurri, il nuovo punto ristoro con cucina e bar, gli spogliatoi e le piste: quella da motocross, un tracciato da enduro, una bike area con pump track e sentieri Mtb, ed infine una pista per minicross in corso di realizzazione. Nell’area verde sono stati piantati anche 340 nuovi alberi, l’impianto intero è dotato di illuminazione a LED e le strutture sono state realizzate con materiali quali legno, vetro e pannelli fotovoltaici. Andrea Abodi, ministro dello sport, ha sottolineato l’importanza del progetto: "Celebriamo un impianto che non solo allena il talento, ma educa, include e valorizza le eccellenze. Monte Coralli è un tassello importante della Motor Valley emiliano-romagnola".

Parole condivise anche da Giovanni Copioli il quale ha annunciato i primi eventi: "A metà giugno ospiteremo gli allenamenti per il Mondiale Motocross Junior. Questo centro sarà il cuore pulsante della nostra attività educativa e sportiva". Per Andrea Dovizioso "È un parco "esagerato". Mi fa effetto vedere tutto pronto, è esattamente quello che avevamo in mente e c’è tanto orgoglio per la trasformazione di questi 18 ettari di lavoro. Ora inizia la seconda fase, vogliamo creare un punto di ritrovo per la gente".

Damiano Ventura