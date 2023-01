Nuovo palasport, si riparte o si ferma tutto

Il futuro del secondo Palasport di Ravenna è legato per molta parte alla data del 28 febbraio. Al Tar di Salerno, infatti, è ancora pendente la questione dell’interdittiva antimafia a carico del Consorzio Research, sospesa dai giudici in attesa di entrare nel merito della vicenda. Il 28 potrà esserci la discussione anche sui nuovi elementi e sugli atti relativi alla recente sentenza della sezione misure di prevenzione del tribunale di Salerno. L’udienza era stata fissata in un primo tempo per il 5 aprile, ma ieri mattina il Tar ha comunicato a tutte le parti interessate l’anticipo di oltre due mesi.

Il 10 gennaio scorso il tribunale salernitano ha revocato il controllo giudiziario (strumento giuridico che aveva consentito la prosecuzione dei lavori anche del palasport ravennate) di Research finita nel mirino della Prefettura che nell’aprile 2022 aveva spiccato l’interdittiva antimafia per il Consorzio, provvedimento poi sospeso dal Tar di Salerno. La sentenza di metà gennaio, arrivata a sei mesi dall’ok all’amministrazione giudiziaria per il Consorzio, riprende le motivazioni della Prefettura di Salerno che portarono all’interdittiva, allegando anche nuovi elementi. Lo scenario che potrebbe delinearsi dopo l’udienza del 28 febbraio, si muove su due strade opposte: o il Tar consente al commissario del Consorzio di proseguire i numerosi lavori nei quali è impegnato Research, o ripristina l’interdittiva antimafia, fermando tutto. In questo secondo caso è evidente che per il Palasport – come per altri cantieri in Liguria e in Campania - i tempi di costruzione si allungherebbero. Tra l’altro, la situazione di incertezza crea difficoltà di rapporti tra impresa costruttrice e fornitori in un momento in cui tante materie prime sono di difficile reperimento e, quindi, particolarmente cercate dal mercato. Si corre il rischio di fare acquisti, pagarli, per vedere tutto vanificato il 28 febbraio. Allo stato attuale è in corso di ultimazione il secondo anello per il pubblico e in fase di avvio il terzo. In aprile arriveranno le prime travi per la copertura. Nel frattempo il Comune ha avviato la gestione diretta del Pala De André. Basket Ravenna è la prima società ad essere tornata a giocare tra le mura di casa. Sui costi è presto per fare delle stime, per cui le tariffe proposte sono ancora sperimentali.

