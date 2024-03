Nuovo palasport a Ravenna, altra sospensione dei lavori

Ravenna, 13 marzo 2024 – Il Comune di Ravenna nella giornata odierna ha provveduto a ordinare la sospensione dei lavori del cantiere del Palazzetto ‘Città delle Arti e dello Sport’, nell’area adiacente il Pala De Andrè.

Una decisione assunta a seguito della comunicazione, giunta in giornata a mezzo pec da parte del consorzio stabile ReseArch, che il Consiglio di Stato, con decisione n. 2388/2024, ha accolto il ricorso del ministero dell’Interno e, in riforma della sentenza del Tar Campania - Salerno n. 1526/2023, ha ripristinato l'interdittiva antimafia del Prefetto di Salerno (prot. 61653/2022), in danno del consorzio stesso.

Oltre ad ordinare la sospensione dei lavori del cantiere, l’amministrazione comunale ha altresì ordinato all'impresa esecutrice di mettere in sicurezza il cantiere stesso nelle more delle determinazioni che verranno successivamente assunte.