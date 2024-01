Nuovo palazzo dello sport: "Pronto per l’inizio del 2025"

La spesa supererà i 20 milioni e l’apertura potrebbe essere, nella migliore delle ipotesi, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. La lunga storia del nuovo palazzo dello sport di Ravenna è ancora lontana dalla conclusione. "Abbiamo concesso una proroga ai lavori di 270 giorni che scade il prossimo settembre – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – puntando ad ultimare i lavori più importanti e corposi entro il prossimo anno, anno in cui la struttura potrebbe aprire". Ma se il condizionale è sempre d’obbligo, con il Palazzo dello Sport appare quasi doveroso visto i continui slittamenti in avanti causa anche i guai giudiziari (interdittiva antimafia) del soggetto costruttore, il Consorzio Research. "I lavori di costruzione procedono ed hanno cumulato il ritardo derivante dai giorni persi durante l’alluvione e dalle difficoltà finanziarie generate dalla lentezza nell’erogazione delle compensazioni prezzi da parte del ministero". Tuttavia, a onor del vero, va ricordato che i lavori per la costruzione del nuovo palasport da seimila posti sono iniziati nel 2019 con l’obiettivo dichiarato di concludersi nella primavera 2021 e invece l’ultimo aggiornamento dice che sarà pronto alla fine del 2024 ed è solo l’ultima di diverse posticipazioni. "Il cantiere – continua la Del Conte - procede con la realizzazione dei getti in calcestruzzo delle opere in elevazione e siamo arrivati alla quota di circa 16 metri. Intanto procedono anche la produzione in fabbrica delle gradonate in cemento armato e in officina le lavorazioni dell’acciaio per la copertura".

Ma ad oggi il problema è pagare queste forniture. "Il fattore principale è la compensazione dell’aumento dei costi e dei prezzi, il cantiere procede ma è evidente – conclude la Del Conte - che senza il riconoscimento di questi importi da parte del governo le lavorazioni vengono portate avanti con maggiore difficoltà". L’opera ha dimensioni imponenti considerando che solo la copertura è costituita di 800 tonnellate di acciaio, che vanno tagliate in pezzi, in modo da assemblarli per realizzare le capriate che reggeranno la copertura. Finita la struttura si passerà alla realizzazione delle opere interne, partendo dall’impiantistica e di finitura passando poi agli arredi che andranno a completare il tutto. A causa dell’inflazione, ma anche per modifiche al progetto che il cantiere ha subìto in questi anni, i costi totali (suddivisi tra Comune, Regione, Coni e Camera di Commercio) sono decisamente lievitati dai 15,5 milioni iniziali così come si sono allungati a dismisura i tempi previsti stante che all’inizio si prevedeva di poter utilizzare la nuova struttura per l’Omc 2021. Il palazzetto, come si è accennato, avrà una capienza di 6mila posti e potrà accogliere anche concerti e spettacoli, oltre a trasformarsi in hub della Protezione Civile in caso di emergenza.

Giorgio Costa