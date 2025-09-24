"Nuovo ponte in via Trieste. Lavori conclusi nel giugno 2026"

Via Trieste, lavori per il nuovo ponte: conclusione prevista entro giugno 2026. Previsti interventi su sottoservizi, demolizione entro fine anno e ritorno degli autobus solo a fine lavori. Nel corso del question time in Consiglio comunale è stato fatto il punto sull’intervento di rifacimento del ponte di via Trieste, inserito nel programma degli interventi “Alluvione” e finanziato con fondi Prr. I lavori sono già stati affidati con una determina del 24 giugno e il contratto d’appalto è stato sottoscritto l’11 agosto. "L’ultimazione dell’opera è fissata entro il 30 giugno 2026 – dice Nicola Staloni, capogruppo in consiglio di Alleanza Verdi e Sinistra –. Prima della demolizione del vecchio ponte, prevista entro la fine di quest’anno, è necessario procedere con lo spostamento di numerosi sottoservizi (condotta di fognatura nera in pressione, linee Telecom e fibra ottica, linee di media tensione di E-distribuzione). Le operazioni comportano la realizzazione di canalizzazioni provvisorie lungo la passerella ciclopedonale e la predisposizione di nuove canalette. Il cronoprogramma indica per la ricostruzione del ponte un tempo stimato di 180 giorni, compatibilmente con le attività propedeutiche degli enti gestori". Inoltre, "per quanto riguarda la mobilità, durante le lavorazioni la circolazione resterà a senso unico alternato con chiusure parziali e deviazioni. Il servizio di trasporto pubblico locale potrà essere ripristinato solo con la riapertura del nuovo ponte, classificato di I categoria, quindi idoneo a sopportare anche il passaggio degli autobus".