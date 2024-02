Nuovo ponte provvisorio. In Borgo lavori preparatori

Si era detto tra la fine di febbraio e il mese di marzo. E ora tutto lascia presagire che le previsione saranno rispettate. Tra pochi giorni infatti inizieranno i lavori preparatori per l’installazione del ponte dell’impresa ’Janson Bridging’ che collegherà nuovamente per le auto il centro e il Borgo, la zona di corso Saffi con quella di corso Europa. Si tratta ovviamente di un intervento molto atteso per ridare respiro al traffico cittadino, che dopo l’alluvione si è concentrato in buona parte sul ponte della Memoria con lunghi ingorghi nelle ore di punta, ma anche per aiutare le attività di corso Europa che sono finite in un vicolo cieco, private dell’andirivieni di una parte della clientela.

Come noto il nuovo ponte, che sarà temporaneo in attesa che venga rifatto il ponte delle Grazie (un cantiere per il quale serviranno anni), sarà a senso unico e poggerà da un lato in via Renaccio e dall’altro nei pressi di piazza Lanzoni. E proprio in Borgo nei prossimi giorni "verrà allestito il cantiere per consentire agli operai della ditta incaricata di realizzare gli elementi di appoggio della struttura – si legge in una nota del Comune –. Per questo motivo sono previste alcune modifiche alla viabilità". La data di inizio dei lavori è martedì 20 febbraio, quando "piazza Lanzoni sarà chiusa al traffico veicolare nel tratto tra via Torretta e via Ugo Piazza – prosegue la nota –. L’accesso alle attività e alle abitazioni sarà garantito da un accesso pedonale. In questa prima fase del cantiere per la posa del ponte, pur con qualche possibile disagio, via Ugo Piazza rimarrà transitabile al traffico. Tutte le modifiche verranno indicate attraverso segnaletica verticale". Naturalmente i lavori andranno avanti nelle settimane a venire: "Sarà cura dell’amministrazione comunicare per tempo le successive fasi del cantiere e le conseguenti modifiche alla viabilità" aggiunge il Comune.

Il ponte provvisorio sarà a campata unica, con una lunghezza di settanta metri e a senso unico dal centro verso il Borgo. Dovrà rimanere in funzione per un periodo ancora non definito, ma che sicuramente sarà di diversi anni. A breve si prevede che partano anche lavori sul ponte delle Grazie, che serviranno a renderlo transitabile in un senso di marcia fino al suo abbattimento, che avverrà tra almeno un anno: in questo modo fino ad allora sarà presente un collegamento anche nel senso di marcia opposto, dal Borgo al centro.

In seguito l’intervento più massiccio sarà quello che servirà a rifare completamente il ponte delle Grazie, il cui impalcato verrà totalmente demolito. Il suo rifacimento costituisce uno dei singoli interventi più ingenti di tutto il capitolo della ricostruzione in Romagna. Il nuovo ponte sorgerà più in alto rispetto al livello stradale se paragonato all’attuale, in modo da avere una distanza maggiore dal livello delle acque nel fiume nel caso di future piene. La spesa sarà pari a 4,5 milioni.