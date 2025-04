Nuovo potabilizzatore per tredici comuni

Hera e Con.Ami hanno aperto le porte del cantiere del nuovo potabilizzatore di Bubano. L’impianto è uno dei principali componenti dell’ampio progetto di potenziamento del sistema idrico a servizio di 13 comuni: il terreno movimentato durante i lavori è stato completamente recuperato ed è stato riutilizzato nel raggio di pochi chilometri. Una parte è andata a rafforzare gli argini del Senio a Cotignola.

"È l’intervento più rilevante – si legge nella nota –, in ambito acquedottistico, mai realizzato sul territorio gestito dal Gruppo Hera, sia per il valore economico dell’investimento e sia per l’ampiezza del sistema territoriale coinvolto: si tratta del progetto di ottimizzazione e potenziamento del sistema idrico di ben 13 comuni del Ravennate e dell’Imolese che, al termine dei lavori previsto nel corso del 2026, avranno un servizio ancora più solido, in grado di adattarsi maggiormente anche alle conseguenze dei cambiamenti climatici".

L’investimento complessivo è di circa 50 milioni di euro, di cui 31 finanziati da Con.Ami, 17 dal Gruppo Hera, all’interno del piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti, più oltre 1 milione dal Piano Nazionale Acquedotti. Il nuovo potabilizzatore che sta prendendo forma a Bubano, con una potenzialità quadrupla rispetto all’impianto attuale, e la nuova condotta (lunga 17 chilometri) che collega l’impianto alla rete idrica di Castel Bolognese e che, oltre a quest’ultimo comune, sarà in grado di servire un territorio che comprende Imola, Mordano, Riolo Terme, Bagnara di Romagna e Solarolo, Conselice, Sant’Agata sul Santerno, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo e Medicina, per poi ampliarsi progressivamente anche ai comuni di Dozza e Massa Lombarda.

Mentre proseguono i lavori di realizzazione della nuova dorsale idrica, all’interno del cantiere del nuovo potabilizzatore di Bubano stanno prendendo forma le opere più importanti che serviranno a costruire un impianto in grado di produrre 160 litri al secondo di acqua potabile rispetto ai 40 litri attuali.